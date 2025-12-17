Canlı altın fiyatları 17 Aralık 2025: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış-satış fiyatları bugün ne kadar?

En güvenli yatırım aracı olarak görülen altın, yükselişini sürdürmeye devam ediyor. 17 Aralık sabahı haftanın üçüncü işlem gününde altın yatırımcıları, gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Haftalık açılışını 5 bin 901 lira olarak yapan gram altın, bugün 5 bin 942 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 17 Aralık gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.