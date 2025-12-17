Canlı altın fiyatları 17 Aralık 2025: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış-satış fiyatları bugün ne kadar?
17.12.2025 08:14
NTV - Haber Merkezi
Altın fiyatlarında son durum, haftanın üçüncü işlem gününde canlı gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak eden yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Dün günü 5 bin 905 lira seviyesinde kapatan gram altın bugün güne yükselişle başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 17 Aralık tarihli gram, çeyrek, yarım ve ons altın canlı alış-satış fiyatları.
En güvenli yatırım aracı olarak görülen altın, yükselişini sürdürmeye devam ediyor. 17 Aralık sabahı haftanın üçüncü işlem gününde altın yatırımcıları, gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Haftalık açılışını 5 bin 901 lira olarak yapan gram altın, bugün 5 bin 942 bandında seyrediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 17 Aralık gram, çeyrek, yarım ve ons altın alış satış fiyatları.
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Gram altın alış: 5.943,86
Gram altın satış: 5.944,67
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın alış: 9.559,00
Çeyrek altın satış: 9.788,00
ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ons altın alış: 4.328,99
Ons altın satış: 4.329,47
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış: 19.097,00
Yarım altın satış: 19.571,00
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Tam altın alış: 38.088,86
Tam altın satış: 38.840,12
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 38.397,00
Cumhuriyet altını satış: 38.963,00
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI
Ata altın alış: 39.279,13
Ata altın satış: 40.269,81
