CANLI ALTIN FİYATLARI 20 EKİM: Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? (Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı)
Canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından anbean takip ediliyor. Dolar ve Euro haftaya yükselişle başlarken Ons altın fiyatında yaşanan dalgalanmalar devam ediyor. Gram altın haftaya 5 bin 700 lira seviyesinin yukarısında başlarken tırmanışını ufakta olsa sürdürdü. Çeyrek altın alış fiyatı 9 bin 944 lira olarak dikkat çekti. Cumhuriyet altını ise 40 bin lira seviyesine dayandı. Altın alım ve satımı yaparak yatırımlarına yön verecekler ise canlı altın fiyatlarına odaklandı. Peki 20 Ekim Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatı ne kadar? İşte, canlı altın fiyatlarında son durum…
Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son gününde sert bir düşüş yaşarken yeni haftaya yükselişle başladı. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri altın fiyatlarının dalgalanmasında etkili oluyor. Küresel piyasalardaki değişkenlik altın fiyatlarına doğrudan etki ederken birikimlerini değerlendirmek isteyenler anlık fiyatlara göre alım-satım işlemlerini gerçekleştirecek. Pazartesi günü Ons altın 4 bin 263 dolardan işlem görüyor. Yarım altın ise kritik seviye olarak ifade edilen 20 bin lira seviyesine yaklaştı. Peki Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 20 Ekim Pazartesi canlı altın fiyatları…