CANLI ALTIN FİYATLARI 20 EKİM: Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? (Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı)

Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son gününde sert bir düşüş yaşarken yeni haftaya yükselişle başladı. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri altın fiyatlarının dalgalanmasında etkili oluyor. Küresel piyasalardaki değişkenlik altın fiyatlarına doğrudan etki ederken birikimlerini değerlendirmek isteyenler anlık fiyatlara göre alım-satım işlemlerini gerçekleştirecek. Pazartesi günü Ons altın 4 bin 263 dolardan işlem görüyor. Yarım altın ise kritik seviye olarak ifade edilen 20 bin lira seviyesine yaklaştı. Peki Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 20 Ekim Pazartesi canlı altın fiyatları…