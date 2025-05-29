Canlı altın fiyatları 29 Mayıs: Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın alış ve satış fiyatı
Altın fiyatlarında son durum piyasaların yakın takibinde. Geride bıraktığımız günlerde altında aikkat çeken bir düşüş yaşanırken gram altın 29 Mayıs Perşembe gününe 4.115 TL alış fiyatı ile başladı. Gramın önceki kapanışı ise 4.133 TL idi. Çeyrek altın alış fiyatı 6.711 TL ile açılışı yaptı. Bugün altın ne kadar? İşte, son dakika altın fiyatları...
Günlük olarak altın fiyatları araştırması sürüyor. Planlamaları altın kuruna göre yapacak olanlar anlık olarak altın alış ve satış fiyatlarını takip ediyor. Peki, 29 Mayıs bugün altın ne kadar, kaç lira?