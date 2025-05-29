Canlı altın fiyatları 29 Mayıs: Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın alış ve satış fiyatı

Altın fiyatlarında son durum piyasaların yakın takibinde. Geride bıraktığımız günlerde altında aikkat çeken bir düşüş yaşanırken gram altın 29 Mayıs Perşembe gününe 4.115 TL alış fiyatı ile başladı. Gramın önceki kapanışı ise 4.133 TL idi. Çeyrek altın alış fiyatı 6.711 TL ile açılışı yaptı. Bugün altın ne kadar? İşte, son dakika altın fiyatları...

Canlı altın fiyatları 29 Mayıs: Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın alış ve satış fiyatı - 1

Günlük olarak altın fiyatları araştırması sürüyor.  Planlamaları altın kuruna göre yapacak olanlar anlık olarak altın alış ve satış fiyatlarını takip ediyor. Peki, 29 Mayıs bugün altın ne kadar, kaç lira?

EKONOMİ HABERLERİ

Canlı altın fiyatları 29 Mayıs: Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın alış ve satış fiyatı - 2

29 MAYIS ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 4.112 TL - satış fiyatı: 4.118 - önceki kapanış: 4.133 TL

Canlı altın fiyatları 29 Mayıs: Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın alış ve satış fiyatı - 3

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.705 TL - satış fiyatı: 6.769 - önceki kapanış: 6.803 TL

Canlı altın fiyatları 29 Mayıs: Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın alış ve satış fiyatı - 4

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış fiyatı: 13.409 TL - satış fiyatı: 13.537 - önceki kapanış: 13.606 TL

Canlı altın fiyatları 29 Mayıs: Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın alış ve satış fiyatı - 5

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın alış fiyatı: 26.619 TL - satış fiyatı: 27.144 - önceki kapanış: 27.061 TL

Canlı altın fiyatları 29 Mayıs: Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın alış ve satış fiyatı - 6

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.736 TL - satış fiyatı: 26.951 - önceki kapanış: 27.087 TL

Canlı altın fiyatları 29 Mayıs: Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın alış ve satış fiyatı - 7

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın alış fiyatı: 27.450 TL - satış fiyatı: 28.144 TL - önceki kapanış: 28.057 TL

Canlı altın fiyatları 29 Mayıs: Bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın alış ve satış fiyatı - 8

REŞAT ALTIN FİYATI

Reşat altın alış fiyatı: 26.760 TL - satış fiyatı: 26.974 TL - önceki kapanış: 27.087 TL

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