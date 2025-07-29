Canlı altın fiyatları 29 Temmuz: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? Altında son durum

Altın fiyatları yeni haftada da öne çıkıyor. İnişli ve çıkışlı bir tablo çizen altın, salı gününe yükselişle başladı. Gram altın satış fiyatı 29 Temmuz günü 4.325 TL ile başladı. Çeyrek altın satışı ise 7.130 TL olarak başlangıç yaptı. Peki, altın bugün ne kadar? İşte, altın fiyatlarında son durum...

Canlı altın fiyatları 29 Temmuz: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? Altında son durum - 1

Haftanın her günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Piyasayı yönlendiren altın fiyatları hafta boyu değişkenlik gösteriyor. Peki, 29 Temmuz gram altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ

Canlı altın fiyatları 29 Temmuz: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? Altında son durum - 2

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 29 TEMMUZ

Gram altın

Alış fiyatı: 4.324

Satış fiyatı: 4.325

Önceki kapanış: 4.322

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.065

Satış fiyatı: 7.130

Önceki kapanış: 7.129

Canlı altın fiyatları 29 Temmuz: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? Altında son durum - 3

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.138

Satış fiyatı: 14.263

Önceki kapanış: 14.257

Tam altın

Alış fiyatı: 27.745

Satış fiyatı: 28.292

Önceki kapanış: 28.511

Canlı altın fiyatları 29 Temmuz: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? Altında son durum - 4

Ata altın

Alış fiyatı: 28.612

Satış fiyatı: 29.334

Önceki kapanış: 29.560

Reşat altın

Alış fiyatı: 28.214

Satış fiyatı: 28.421

Önceki kapanış: 28.384

Canlı altın fiyatları 29 Temmuz: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? Altında son durum - 5

Cumhuriyet altın

Alış fiyatı: 28.179

Satış fiyatı: 28.392

Önceki kapanış: 28.384

Ons altın

Alış fiyatı: 3.315 USD

Satış fiyatı: 3.315 USD

Önceki kapanış: 3.314 USD

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