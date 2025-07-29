Canlı altın fiyatları 29 Temmuz: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? Altında son durum
Altın fiyatları yeni haftada da öne çıkıyor. İnişli ve çıkışlı bir tablo çizen altın, salı gününe yükselişle başladı. Gram altın satış fiyatı 29 Temmuz günü 4.325 TL ile başladı. Çeyrek altın satışı ise 7.130 TL olarak başlangıç yaptı. Peki, altın bugün ne kadar? İşte, altın fiyatlarında son durum...
Haftanın her günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Piyasayı yönlendiren altın fiyatları hafta boyu değişkenlik gösteriyor. Peki, 29 Temmuz gram altın ne kadar?