Canlı altın fiyatları 31 Ekim 2025: Bugün gram altın, çeyrek altın ve Ons altın fiyatı ne kadar? (Altın alış-satış fiyatları)

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları yakından takip eden yatırımcılar, alım-satım işlemlerine odaklandı. Ons altın fiyatı 4 bin dolar seviyesini geride bırakırken özellikle fiziki olarak gram ve çeyrek altın alacaklar, fiyatlara göre hareket edecek.



Fed kararı sonrasında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in açıklamalarıyla birlikte altın düşüşünü sürdürüyor. Ekonomistler, yıl sonuna kadar altın fiyatlarının rekor seviyeye ulaşmasını beklediklerini aktarırken dalgalanmalar, yatırımcılarda kafa karışıklığına yol açtı. İşte, 31 Ekim canlı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ata altın fiyatları.