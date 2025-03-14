imsakiye

Canlı altın fiyatları bugün 14 Mart: Gram altın, çeyrek altın, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları

Altın fiyatları haftayı yükselişle kapatmak üzere. Yatırımcılar ''altının gramı ne kadar?'' sorusuna günün ilk dakikalarında yanıt aramaya başladı. Gram altın satış fiyatı güne 3.526 TL ile başladı. Çeyrek altın satışta 5.830 TL'yi buldu. İşte, canlı altın fiyatlarında son durum...

Canlı altın fiyatları bugün 14 Mart: Gram altın, çeyrek altın, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları - 1

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları anlık olarak piyasalar tarafından takip ediliyor. 14 Mart güncel altın fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ

Canlı altın fiyatları bugün 14 Mart: Gram altın, çeyrek altın, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları - 2

14 MART CANLI VE ANLIK ALTIN FİYATLARI

Altın alış ve satış fiyatları 14 Mart Cuma günü açılış fiyatları ve canlı rakamları alıcılar ve satıcıların gündeminde. İşte, altın fiyatları:

Gram altın alış fiyatı: 3.526 TL / satış fiyatı: 3.527 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 5.781 TL / satış fiyatı: 5.828 TL

Canlı altın fiyatları bugün 14 Mart: Gram altın, çeyrek altın, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları - 3

Yarım altın alış fiyatı: 11.557 TL / satış fiyatı: 11.653 TL

Tam altın alış fiyatı: 22.400 TL / satış fiyatı: 22.838 TL

Canlı altın fiyatları bugün 14 Mart: Gram altın, çeyrek altın, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 23.044 TL / satış fiyatı: 23.210 TL

Reşat altını alış fiyatı: 23.076 TL / satış fiyatı: 23.042 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

DAHA FAZLA GÖSTER