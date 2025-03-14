Canlı altın fiyatları bugün 14 Mart: Gram altın, çeyrek altın, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları anlık olarak piyasalar tarafından takip ediliyor. 14 Mart güncel altın fiyatları ne kadar?