Canlı altın fiyatları bugün 14 Mart: Gram altın, çeyrek altın, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları
Altın fiyatları haftayı yükselişle kapatmak üzere. Yatırımcılar ''altının gramı ne kadar?'' sorusuna günün ilk dakikalarında yanıt aramaya başladı. Gram altın satış fiyatı güne 3.526 TL ile başladı. Çeyrek altın satışta 5.830 TL'yi buldu. İşte, canlı altın fiyatlarında son durum...
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları anlık olarak piyasalar tarafından takip ediliyor. 14 Mart güncel altın fiyatları ne kadar?