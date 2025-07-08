1 gram altın kaç TL? 8 Temmuz canlı altın kuru: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Gram altın fiyatı günün her dakikasında sorgulanıyor. Yaz aylarıyla beraber düğün hazırlığında olanlar, altın yatırımı yapanlar altın fiyatlarındaki değişimi takip ediyor. Canlı altın kuru gündemdeki yerini korurken, 8 Temmuz altın ne kadar?