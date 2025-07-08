1 gram altın kaç TL? 8 Temmuz canlı altın kuru: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki anlık değişimler, yatırım yapanlar ve piyasaların gündeminde bulunuyor. Küresel gelişmelerin de etkilediği altının alış ve satış fiyatlarında dalgalanmalar söz konusu oluyor. 8 Temmuz Salı günü gram altın 4.279 TL alış fiyatı ile güne başladı. Çeyrek altın da 6.954 TL alış fiyatı ile günün açılışını yaptı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, canlı ve güncel altın fiyatları...

1 gram altın kaç TL? 8 Temmuz canlı altın kuru: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? - 1

Gram altın fiyatı günün her dakikasında sorgulanıyor. Yaz aylarıyla beraber düğün hazırlığında olanlar, altın yatırımı yapanlar altın fiyatlarındaki değişimi takip ediyor. Canlı altın kuru gündemdeki yerini korurken, 8 Temmuz altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ

1 gram altın kaç TL? 8 Temmuz canlı altın kuru: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? - 2

Gram altın

Alış fiyatı: 4.281 TL

Satış fiyatı: 4.281 TL

Önceki kapanış: 4.289 TL

1 gram altın kaç TL? 8 Temmuz canlı altın kuru: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? - 3

Çeyrek altın:

Alış fiyatı: 6.957 TL

Satış fiyatı: 7.021 TL

Önceki kapanış: 7.029 TL

1 gram altın kaç TL? 8 Temmuz canlı altın kuru: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? - 4

Ons altın

Alış fiyatı: 3.331 USD

Satış fiyatı: 3.332 USD

Önceki kapanış: 3.336 USD

1 gram altın kaç TL? 8 Temmuz canlı altın kuru: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? - 5

Yarım altın

Alış fiyatı: 13.912 TL

Satış fiyatı: 14.041 TL

Önceki kapanış: 14.057 TL

1 gram altın kaç TL? 8 Temmuz canlı altın kuru: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? - 6

Tam altın

Alış fiyatı: 27.251 TL

Satış fiyatı: 27.782 TL

Önceki kapanış: 27.758 TL

1 gram altın kaç TL? 8 Temmuz canlı altın kuru: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? - 7

Ata altın

Alış fiyatı: 28.103 TL

Satış fiyatı: 28.805 TL

Önceki kapanış: 28.780 TL

1 gram altın kaç TL? 8 Temmuz canlı altın kuru: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? - 8

Reşat altın

Alış fiyatı: 27.773 TL

Satış fiyatı: 27.987 TL

Önceki kapanış: 27.985 TL

1 gram altın kaç TL? 8 Temmuz canlı altın kuru: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? - 9

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 27.741 TL

Satış fiyatı: 27.955 TL

Önceki kapanış: 27.985 TL

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