1 gram altın kaç TL? 8 Temmuz canlı altın kuru: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın fiyatlarındaki anlık değişimler, yatırım yapanlar ve piyasaların gündeminde bulunuyor. Küresel gelişmelerin de etkilediği altının alış ve satış fiyatlarında dalgalanmalar söz konusu oluyor. 8 Temmuz Salı günü gram altın 4.279 TL alış fiyatı ile güne başladı. Çeyrek altın da 6.954 TL alış fiyatı ile günün açılışını yaptı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, canlı ve güncel altın fiyatları...
Gram altın fiyatı günün her dakikasında sorgulanıyor. Yaz aylarıyla beraber düğün hazırlığında olanlar, altın yatırımı yapanlar altın fiyatlarındaki değişimi takip ediyor. Canlı altın kuru gündemdeki yerini korurken, 8 Temmuz altın ne kadar?