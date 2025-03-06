Canlı döviz kuru 6 Mart: Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/Euro kurunda bugün

Dolar ve euro fiyatları anbean yatırımcıların gündeminde. ABD'nin ve ardından Almanya'nın açıklamaları sonrasında döviz kurunda dalgalanmalar hızlandı. Euro 39,43 TL'den, dolar ise 36,43 TL!den satışta! 6 Mart güncel döviz kuru...