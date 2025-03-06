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Canlı döviz kuru 6 Mart: Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/Euro kurunda bugün

Döviz kurunda dalgalanmalar sürüyor. Dünya çapında meydana gelen gelişmeler euro ve doların fiyatlarını etkiledi. Euro son zamanların en iyi seviyesine ulaşırken dolar satışta 36,44 TL'den gidiyor. Döviz kuru son durumu canlı olarak takip ediliyor. Dolar ve euro paritesinde son dakika gelişmeleri...

Canlı döviz kuru 6 Mart: Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/Euro kurunda bugün - 1

Dolar ve euro fiyatları anbean yatırımcıların gündeminde. ABD'nin ve ardından Almanya'nın açıklamaları sonrasında döviz kurunda dalgalanmalar hızlandı. Euro 39,43 TL'den, dolar ise 36,43 TL!den satışta! 6 Mart güncel döviz kuru...

EKONOMİ HABERLERİ

Canlı döviz kuru 6 Mart: Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/Euro kurunda bugün - 2

BUGÜN DOLAR FİYATLARI

Dolar alış fiyatı: 36,42 / satış fiyatı: 36,43

Canlı döviz kuru 6 Mart: Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/Euro kurunda bugün - 3

BUGÜN EURO FİYATLARI

Euro alış fiyatı: 39,41 TL / satış fiyatı: 39,43 TL

Canlı döviz kuru 6 Mart: Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/Euro kurunda bugün - 4

BUGÜN STERLİN FİYATI

Sterlin alış fiyatı: 47,02 TL / satış fiyatı: 47,04 TL

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