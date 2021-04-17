Çay tarımında 83 yıl sonra değişim başlıyor

DHA 17.04.2021 - 10:36
Türkiye’de çay üretimi ilk kez Rize’de, 1938 yılında ürün alınması ile başladı. Hızla yayılan üretim ile tarım alanları 830 bin dekar alana ulaştı.
Bölgede Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin illerinde yıllık yaklaşık 1 milyon 300 bin ton yaş çay üretimi yapılarak ortalama 250 bin ton kuru çay elde edilmeye başlandı. Çay tarımında 83 yıl sonra ömrünü tamamlayan çay bahçelerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Çaykur ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) iş birliğinde ‘Çay Bahçelerinin Rehabilitasyonu’ projesi hazırlandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de önceki gün Ankara'da katıldığı ilgili kurumlar arasında imzalanan protokolle hayata geçirilecek projeyle çay üretiminde verim ve kalite artırılacak, sürdürülebilirlik sağlanacak. Proje ile ekonomik ömrünü tamamlamış çay bahçeleri de nitelikli çay fidanlarıyla yenilenecek.