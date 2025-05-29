Çiftçilere hayvan başına yıllık 18 bin TL destek ödemesi ! Hayvancılığa Destek Projesi 2025 başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" başvurularının tamamlamasının ardından gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılığa Destek Projesi kapsamında çiftçilere hayvan başına yıllık 18 bin TL destek vereceklerini açıkladı. Başvuru sonuçları değerlendirme sırasına göre basvurusonuc.tarimorman.gov.tr adresinden erişime açıldı. Peki, Hayvancılığa Destek Projesi başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

Çiftçilere hayvan başına yıllık 18 bin TL destek ödemesi ! Hayvancılığa Destek Projesi 2025 başvuru sonuçları sorgulama ekranı - 1

Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında başvuruda bulunan binlerce çiftçi, hayvan başına yıllık 18 bin TL destek ödemesinin yapılacağı tarihi merak ediyor. Proje kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait etçi ırk gebe damızlık büyükbaş hayvanlar üreticilere verilecek. Kırmızı et arzında sürdürülebilirliği ve yeterliliği sağlamak için başlatılan projenin ardından başvuru sonuçlarının açıklandı. Peki, Hayvancılığa Destek Projesi başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sorgulama ekranı.

EKONOMİ HABERLERİ

Çiftçilere hayvan başına yıllık 18 bin TL destek ödemesi ! Hayvancılığa Destek Projesi 2025 başvuru sonuçları sorgulama ekranı - 2

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi’ başvuru sonuçları açıklandı.

‘Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi’ kapsamında yapılan başvurular aşağıdaki kriterlere göre incelenmiş ve sonuçlandırılmıştır.

Çiftçilere hayvan başına yıllık 18 bin TL destek ödemesi ! Hayvancılığa Destek Projesi 2025 başvuru sonuçları sorgulama ekranı - 3

KİMLERİN SONUÇLARI AÇIKLANDI?

Proje kapsamında hak sahibi yetiştiricilerin belirlenmesinde;

Kadın yetiştiriciler,

31.12.2024 tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olan yetiştiriciler,

Engelli, gazi veya şehit yakını olan bireyler,
Aile işletmesi vasfına sahip olan yetiştiriciler (TÜRKVET kayıtlarında 1-20 baş büyükbaş hayvan varlığına sahip işletmeler),

Hayvancılıkla ilgili eğitim belgesi veya sertifikaya sahip başvuru sahipleri,

Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim veya Gıda Mühendisi meslek mensubu başvuru sahipleri,

01.01.2025 tarihi itibarıyla başvuru yapılan işletmenin Bakanlık kayıt sistemine açılış tarihi üzerinden geçen süresi iki yıldan fazla olan başvuru sahipleri,

01.01.2025 tarihi itibarıyla başvuru yapılan işletmenin Bakanlık kayıt sistemine açılış tarihi üzerinden geçen süresi bir yıldan fazla olan başvuru sahipleri,

01.01.2023 - 01.01.2025 tarihleri arasında başvuru yaptığı işletmesinde hayvan hareketi (doğum, çıkış, varış, aşı vb.) bulunan işletme sahipleri,

Başvurduğu işletmeye ait birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyeliği bulunan işletme sahipleri,
2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre (dikili tarım arazisi hariç) tarım arazisine sahip olan işletme sahipleri

önceliklendirilmiş ve puanlama yapılmıştır.

HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Çiftçilere hayvan başına yıllık 18 bin TL destek ödemesi ! Hayvancılığa Destek Projesi 2025 başvuru sonuçları sorgulama ekranı - 4

ASİL VE YEDEK HAK SAHİPLİĞİ KAZANANLAR NE YAPACAK?

Asil ya da yedek hak sahipliği kazanmanız halinde 13 Haziran 2025 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yaptığınız il/ilçe müdürlüğüne giderek “sonuç bilgilendirme formu”nu imzalamanız gerekmektedir.

Aksi halde proje başvurunuz ve hak sahipliğiniz iptal edilecektir.

Çiftçilere hayvan başına yıllık 18 bin TL destek ödemesi ! Hayvancılığa Destek Projesi 2025 başvuru sonuçları sorgulama ekranı - 5

BAKAN YUMAKLI AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş ilçesinde hayvancılık işletmesini ziyaretinde Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'nin sonuçlarını açıkladı.

Bakan Yumaklı burada yaptığı konuşmada "Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında çiftçilere hayvan başına yıllık 18 bin TL destek vereceğiz" dedi.

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