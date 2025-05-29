Çiftçilere hayvan başına yıllık 18 bin TL destek ödemesi ! Hayvancılığa Destek Projesi 2025 başvuru sonuçları sorgulama ekranı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" başvurularının tamamlamasının ardından gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılığa Destek Projesi kapsamında çiftçilere hayvan başına yıllık 18 bin TL destek vereceklerini açıkladı. Başvuru sonuçları değerlendirme sırasına göre basvurusonuc.tarimorman.gov.tr adresinden erişime açıldı. Peki, Hayvancılığa Destek Projesi başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?
Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında başvuruda bulunan binlerce çiftçi, hayvan başına yıllık 18 bin TL destek ödemesinin yapılacağı tarihi merak ediyor. Proje kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait etçi ırk gebe damızlık büyükbaş hayvanlar üreticilere verilecek. Kırmızı et arzında sürdürülebilirliği ve yeterliliği sağlamak için başlatılan projenin ardından başvuru sonuçlarının açıklandı. Peki, Hayvancılığa Destek Projesi başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sorgulama ekranı.