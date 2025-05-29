Çiftçilere hayvan başına yıllık 18 bin TL destek ödemesi ! Hayvancılığa Destek Projesi 2025 başvuru sonuçları sorgulama ekranı

KİMLERİN SONUÇLARI AÇIKLANDI?

Proje kapsamında hak sahibi yetiştiricilerin belirlenmesinde;



Kadın yetiştiriciler,



31.12.2024 tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olan yetiştiriciler,



Engelli, gazi veya şehit yakını olan bireyler,

Aile işletmesi vasfına sahip olan yetiştiriciler (TÜRKVET kayıtlarında 1-20 baş büyükbaş hayvan varlığına sahip işletmeler),



Hayvancılıkla ilgili eğitim belgesi veya sertifikaya sahip başvuru sahipleri,



Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim veya Gıda Mühendisi meslek mensubu başvuru sahipleri,



01.01.2025 tarihi itibarıyla başvuru yapılan işletmenin Bakanlık kayıt sistemine açılış tarihi üzerinden geçen süresi iki yıldan fazla olan başvuru sahipleri,



01.01.2025 tarihi itibarıyla başvuru yapılan işletmenin Bakanlık kayıt sistemine açılış tarihi üzerinden geçen süresi bir yıldan fazla olan başvuru sahipleri,



01.01.2023 - 01.01.2025 tarihleri arasında başvuru yaptığı işletmesinde hayvan hareketi (doğum, çıkış, varış, aşı vb.) bulunan işletme sahipleri,



Başvurduğu işletmeye ait birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyeliği bulunan işletme sahipleri,

2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre (dikili tarım arazisi hariç) tarım arazisine sahip olan işletme sahipleri



önceliklendirilmiş ve puanlama yapılmıştır.



HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN