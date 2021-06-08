Çin, yeni bir Jack Ma olmadan teknolojide hala dünyaya liderlik edebilir mi?

ÇİN'İN DÜNYAYA LİDERLİK ETMESİNİ ZORLAŞTIRACAK

Fakat sisteme meydan okumak, Çin'in son birkaç on yılda fakir bir ülkeden dünyanın en büyük ekonomik ve teknik güçlerinden birine geçişinde kilit rol oynayan özel teşebbüs için çok önemli bir role sahip.

Uzmanlara göre, bu dinamiği kaybetmek, yalnızca bu başarıların bazılarının altını oymakla kalmayacak, aynı zamanda Çin'in geleceğin teknolojilerinde dünyaya liderlik etme iddialı hedeflerine ulaşmasını da zorlaştıracak.