Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke
Çin'e en fazla borcu olan ülkeler listesi belli oldu. Dünya Bankası'nın verilerine göre, dünyada en güçlü ekonomiye sahip ülkeler arasında olan Çin'e en fazla borcu olan 20 ülke açıklandı. Bu 20 ülkenin milyarlarca dolar borcu bulunuyor. Peki, ABD'nin en büyük rakibi olan Çin'e hangi ülkeler borçlu? İşte Çin'e en fazla borcu olan ülkeler...
Son yıllarda Çin'in küresel ekonomik etkisi giderek artarken, birçok ülke bu devasa ekonomiden borç alarak kalkınma projelerini finanse etmeye çalışıyor. Bu durum, Çin'in dünya genelinde önemli bir kredi sağlayıcısı haline gelmesine neden oldu.