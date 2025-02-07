Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler listesi belli oldu. Dünya Bankası'nın verilerine göre, dünyada en güçlü ekonomiye sahip ülkeler arasında olan Çin'e en fazla borcu olan 20 ülke açıklandı. Bu 20 ülkenin milyarlarca dolar borcu bulunuyor. Peki, ABD'nin en büyük rakibi olan Çin'e hangi ülkeler borçlu? İşte Çin'e en fazla borcu olan ülkeler...

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 1

Son yıllarda Çin'in küresel ekonomik etkisi giderek artarken, birçok ülke bu devasa ekonomiden borç alarak kalkınma projelerini finanse etmeye çalışıyor. Bu durum, Çin'in dünya genelinde önemli bir kredi sağlayıcısı haline gelmesine neden oldu.

EKONOMİ HABERLERİ

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 2

BU ÜLKELER EKONOMİK BAĞIMSIZLIKLARINI KAYBEDEBİLİR

Çin'e olan yüksek borç miktarları, ülkelerin mali dengelerini zorlayarak borç geri ödemelerinde sıkıntılara yol açıyor.

Özellikle borçların geri ödenememesi durumunda, bu ülkeler ekonomik bağımsızlıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

İşte Çin'e en fazla borcu olan 20 ülke;

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 3

20. Arjantin

Borç: 2,9 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 4

19. Moğolistan

Borç: 3 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 5

18. Brezilya

Borç: 3,4 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 6

17. Kongo

Borç: 3,4 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 7

16. Güney Afrika

Borç: 3,4 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 8

15. Kamerun

Borç: 3,8 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 9

14. Belarus

Borç: 3,9 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 10

13. Fildişi Sahili

Borç: 3,9 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 11

12. Kamboçya

Borç: 3,9 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 12

11. Ekvador

Borç: 4,1 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 13

10. Nijerya

Borç: 4,3 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 14

9. Mısır

Borç: 5,2 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 15

8. Laos (Asya'da bir ülke)

Borç: 5,3 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 16

7. Zambiya (Afrika'da bir ülke)

Borç: 6,1 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 17

6. Bangladeş

Borç: 6,1 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 18

5. Kenya

Borç: 6,7 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 19

4. Etiyopya

Borç: 6,8 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 20

3. Sri Lanka

Borç: 8,9 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 21

2. Angola

Borç: 21 milyar dolar

Çin'e en fazla borcu olan ülkeler belli oldu: Milyarlarca dolar borcu olan 20 ülke - 22

1. Pakistan

Borç: 26,6 milyar dolar

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