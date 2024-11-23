Palamuda veda zamanı! Çinekop ve hamsi tezgahlarda: Kilosu 300 TL'den başlıyor

Bandırma'daki balıkçılar, çinekop ve hamsinin taze ve bol olduğunu belirterek, bu balıkları tavsiye ediyor. Özellikle Karadeniz hamsisinin yağlanarak ızgaraya uygun hale geldiği, çinekop ve tekir gibi balıkların ise doğal ve katkısız olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, Karadeniz'den gelen barbun ve mezgit balıkları da raflardaki yerini aldı.

Balıkçılar, "Çinekop ve hamsi şu anda oldukça uygun fiyatlarla satışta. Palamut ise artık son demlerini yaşıyor, fiyatı arttı ve yakında tamamen raflarımızdan kalkacak” diyerek, vatandaşları sezon değişiklikleri hakkında bilgilendirdi. Bandırma'daki balıkçı esnafı, vatandaşlara çinekop ve hamsiyi bol bol tüketmelerini önerdi.