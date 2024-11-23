Palamuda veda zamanı! Çinekop ve hamsi tezgahlarda: Kilosu 300 TL'den başlıyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Karadeniz ve Marmara Denizi'nden gelen balıklar, bu hafta da pazara renk kattı. Bandırma'da özellikle çinekop, tekir, barbun ve hamsi balıkları dikkat çekerken, palamudun ise sezonu sona yaklaşıyor.
Balıkçılardan alınan bilgilere göre, bu hafta Bandırma'da en bol bulunan balık türleri arasında çinekop ve hamsi öne çıkıyor.
Çinekopun kilosu 300, tekir balığının kilosu ise 250 Türk lirasından satılıyor. Hamsi fiyatları ise 200 TL seviyelerinde. Öte yandan, palamut balığı azalıyor ve fiyatı 200 TL'ye kadar yükseldi. Palamut sezonunun sonuna gelindiği ve ay sonu itibarıyla artık raflarda pek görülmeyeceği ifade edildi.