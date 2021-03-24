Çin’in en büyük otomobil üreticisi Geely'den Tesla hamlesi: Lüks elektrikli araç üretecek

TESLA'NIN EN BÜYÜK RAKİBİ OLACAK

Ancak Zeekr, Geely’nin kendi bünyesinde ürettiği ilk elektrikli otomobil markası. Şirketten yapılan açıklamaya göre üretilecek olan otomobiller, geçtiğimiz yıl Çin'de en çok satan elektrikli araç modeli Tesla Model 3’ün en güçlü rakibi olacak. Aynı zamanda Zeekr, başarılı satışlar gerçekleştiren diğer Çinli firmalar olan Nio, Xpeng ve Li Auto ile de rekabet edecek.