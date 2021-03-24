Çin’in en büyük otomobil üreticisi Geely'den Tesla hamlesi: Lüks elektrikli araç üretecek

ntv.com.tr 24.03.2021 - 15:24
Çin’in en büyük otomobil üreticisi Geely, Zeekr markası altında üst düzey elektrikli araçlar (EV) üreteceğini ve 2021'in üçüncü çeyreğinde teslimatlara başlamasının beklendiğini söyledi.
Bununla birlikte şirket, sahip olduğu markalar aracılığıyla zaten hali hazırda birinci sınıf elektrikli otomobiller için çalışmaya başlamıştı. Merkezi İsveç’te yer alan Volvo Cars'ın sahibi olduğu Polestar elektrikli performans arabaları geliştiriyor. Çoğunluk hisseleri Geely'ye ait olan Lotus da, Evija adında elektrikle çalışan bir süper otomobil üzerinde çalışıyor.
Geely, ayrıca Londralı siyah taksi üreticisi London EV Company'nin de sahibi. İngiltere merkezli şirket hem motor hem de elektrikli aküsü bulunan hibrit bir taksi modeli geliştiriyor.
Ancak Zeekr, Geely’nin kendi bünyesinde ürettiği ilk elektrikli otomobil markası. Şirketten yapılan açıklamaya göre üretilecek olan otomobiller, geçtiğimiz yıl Çin'de en çok satan elektrikli araç modeli Tesla Model 3’ün en güçlü rakibi olacak. Aynı zamanda Zeekr, başarılı satışlar gerçekleştiren diğer Çinli firmalar olan Nio, Xpeng ve Li Auto ile de rekabet edecek.
Diğer taraftan, Çin hükümeti 2025 yılına kadar Çin'de satılan araçların beşte birinden fazlasının elektrikli olmasını istiyor. Geely ise Volkswagen'e benzer bir erişimle Çin'in ilk küresel otomobil üreticisi olma yolunda ilerliyor. Şirket, Volvo ve Lotus markalarının yanı sıra, Mercedes-Benz'in sahibi olan Daimler'de de azınlık hissesine sahip.
Zeekr, başlangıçta Çin pazarına odaklanacağını, ancak aynı zamanda premium elektrikli araçlara yönelik artan küresel talep göz önüne alındığında deniz aşırı fırsatları da değerlendireceğini açıkladı. Zeekr’ın, Çin'in doğusunda Hefei'de yer alacak olan Lingling Technologies adlı yeni bir kuruluş altında faaliyet göstereceği belirtildi.
Asya otomobil pazarına odaklanan danışmanlık firması ZoZo Go’nun CEO’su Michael Dunne konuya ilişkin BBC’ye yaptığı açıklamada, "Başkan Li Shufu, 24 yaşındaki şirketi Geely'ye NIO, Xpeng ve Li Auto'da gördükleri gibi bir başlangıç havası aşılaması gerektiğini hissediyor. Buna ulaşmak için Geely'den bağımsız olarak çalışan bir elektrikli otomobil şirketini hayal ediyor" dedi.
Öte yandan Geely, bu haftanın başında önceki yılki 1,36 milyona kıyasla 2020'de 1,32 milyon otomobil sattığını açıkladı.
Tesla CEO’su Elon Musk, geçen salı günü Çin devlet televizyonuna verdiği kısa röportajda Çin’in son beş yıllık ekonomik planında belirtilen karbon emisyonu hedeflerinden çok etkilendiğini söyledi. Ancak, Tesla’nın Çinlilerin verilerinin nasıl ele alacağını dair endişeler hükümetin askeri personel ve kilit hükümet çalışanları arasında araçların kullanımını kısıtladığı ifade edildi.
Musk, hafta sonu boyunca Çinli politikacılara ve iş insanlarına Tesla'nın Çin'deki veya diğer ülkelerdeki araçları tarafından toplanan verileri ABD hükümetine asla vermeyeceğini söyledi.