Cinsel taciz iddiası Elon Musk'a 10 milyar dolardan fazla kaybettirdi: Servetindeki düşüş sürecek mi?

TESLA İLE İLGİLİ OLUMSUZ HABERLERİN ROLÜ

Öte yandan, uzmanlara göre Tesla kötü ile ilgili olumsuz haberler devam ettikçe Musk servetinin daha da küçüldüğünü görecek. Geçen Cuma günü ABD’DE Musk'ın Tesla'nın arabalarındaki otopilot işlevinin düzgün çalışmamasından kaynaklandığı iddia edilen araba kazalarına tepkisini inceleyen yeni bir belgesel olan "Elon Musk's Crash Course" yayınlandı.

Aynı gün Musk, Twitter'da, Tesla'da doğrudan kendisine rapor verecek bir "hardcore dava departmanı" kurduğunu duyurdu ve "Kan çıkacak” paylaşımını yaptı.