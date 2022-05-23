Cinsel taciz iddiası Elon Musk'a 10 milyar dolardan fazla kaybettirdi: Servetindeki düşüş sürecek mi?

Haberler - ntv.com.tr 23.05.2022 - 11:55 | Son Güncelleme : 23.05.2022 - 12:07
Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, kendisine karşı cinsel taciz iddialarının ortaya çıkmasından sadece bir gün sonra 10 milyar dolar kaybetti. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, geçen Perşembe günü Musk’ın serveti yaklaşık 212 milyar dolar değerindeydi. Endeks, Perşembe gecesi iddiaların ortaya çıkmasından sonra milyarderin servetinin yaklaşık 201 milyar dolara düştüğünü gösterdi.
Insider'ın haberine göre, Musk tarafından kurulan havacılık firması SpaceX, 2018'de 50 yaşındaki iş insanına karşı cinsel taciz iddiasını çözmek için bir uçuş görevlisine 250 bin dolar ödedi. Musk iddiayı yalanladı.
SpaceX'in kurumsal jet filosunda sözleşmeli olarak kabin ekibi üyesi olarak çalışan bir kadın, Musk'ı cinsel organını kendisine göstermekle, rızası olmadan bacağını ovmakla ve erotik masaj karşılığında ona bir at almayı teklif etmekle suçlamıştı.
"ELON MUSK ÇALIŞANINA CİNSEL ORGANINI GÖSTERİP, AT ALMAK İSTEDİ" İDDİASI
Musk, SpaceX'in yaklaşık yüzde 47'sine sahip. Geçen hafta, şirketin 125 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştığı tahmin ediliyordu. Ancak, bu durum gerçekleşmedi. Bununla birlikte, Tesla'nın halka açık piyasalardaki hisse senedi performansı, Musk'ın serveti üzerinde en önemli etkiye sahip. BBC'ye göre Musk, şirketin yaklaşık yüzde 15'ine sahip. İddiaların ortaya çıkmasından sonra ise Tesla'nın hisse fiyatı yüzde 6,4 değer kazandı.
Ancak Musk'ın cinsel taciz haberleri ve buna bağlı mali çöküş, bu yılın başından bu yana uzun süreli bir servet düşüşündeki en son olay olarak kayıtlara geçti.
Bloomberg'in tahminine göre, Musk yılın başında bu yana 69 milyar dolardan fazla yoksul. Bunun nedeni kısmen, yatırımcıların küresel ekonominin sağlığı konusunda endişe duyması nedeniyle Tesla'nın hisse senedi fiyatının küresel bir borsa satışında aşağı çekilmesi oluşturuyor.
Fakat, Tesla'nın yatırımcılarının "kilit adam riski" veya bir kişinin karşılaştığı zararların tüm organizasyonu nasıl olumsuz etkileyebileceğini düşünmeleri de muhtemel bulunuyor. Wedbush analisti Dan Ives, Musk'ın Tesla'ya olan bölünmüş dikkatine ve yaklaşmakta olan Twitter satın alımına atıfta bulunarak, "Musk için dikkat dağıtıcı riskleri görmezden gelmek zor" dedi.
Aynı zamanda, Tesla'nın hisse senedi fiyatındaki düşüş, Musk'ın Nisan ayında Twitter'ı 44 milyar dolara özel alacağını açıklamasından bu yana hız kazandı. Insider'ın bildirdiğine göre, bu duyurudan bir gün sonra Tesla'nın hisseleri, hissedarların Twitter'ı devralmasını nasıl finanse edeceğini merak ettiği için yüzde 12'den fazla düştü.
Bloomberg'in bildirdiğine göre, yalnızca geçen hafta otomobil üreticisinin hissesi yüzde 14 düşerek piyasa değerinden yaklaşık 110 milyar doları sildi. ETF Future Fund LLC'nin kurucusu ve yönetici ortağı Gary Black, "Twitter anlaşması ortada olduğu ve Tesla'nın hisseleri düştüğü sürece, insanlar Musk'ın daha fazla hisse satması gerekeceğinden ve dikkatinin dağılacağından, bu nedenle de Tesla'ya gerektiği kadar ilgi göstermeyeceğinden endişe ediyor" diye konuştu.
Öte yandan, uzmanlara göre Tesla kötü ile ilgili olumsuz haberler devam ettikçe Musk servetinin daha da küçüldüğünü görecek. Geçen Cuma günü ABD’DE Musk'ın Tesla'nın arabalarındaki otopilot işlevinin düzgün çalışmamasından kaynaklandığı iddia edilen araba kazalarına tepkisini inceleyen yeni bir belgesel olan "Elon Musk's Crash Course" yayınlandı.
Aynı gün Musk, Twitter'da, Tesla'da doğrudan kendisine rapor verecek bir "hardcore dava departmanı" kurduğunu duyurdu ve "Kan çıkacak” paylaşımını yaptı.