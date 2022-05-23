Cinsel taciz iddiası Elon Musk'a 10 milyar dolardan fazla kaybettirdi: Servetindeki düşüş sürecek mi?

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddiası, medyada kendine geniş kapsamlı bir yer edinirken, miyarderin bir günde 10 milyardan dolardan fazla para kaybetmesine neden oldu. Diğer taraftan finansal uzmanlar, cinsel taciz iddiasının, Tesla ve SapceX CEO'sunun bu yılın başından beri uzun süreli servet düşüşündeki en son olay olarak kayıtlara geçtiğini aktardı. Musk'ın varlığındaki düşüşün süreceği belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 23.05.2022 - 11:55 | Son Güncelleme : 23.05.2022 - 12:07

Cinsel taciz iddiası Elon Musk'a 10 milyar dolardan fazla kaybettirdi: Servetindeki düşüş sürecek mi? - 1

Tesla ve SpaceX’in kurucusu  , kendisine karşı cinsel taciz iddialarının ortaya çıkmasından sadece bir gün sonra 10 milyar dolar kaybetti. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, geçen Perşembe günü Musk’ın serveti yaklaşık 212 milyar dolar değerindeydi. Endeks, Perşembe gecesi iddiaların ortaya çıkmasından sonra milyarderin servetinin yaklaşık 201 milyar dolara düştüğünü gösterdi.

Cinsel taciz iddiası Elon Musk'a 10 milyar dolardan fazla kaybettirdi: Servetindeki düşüş sürecek mi? - 2

MUSK İDDİAYI YALANDI

Insider'ın haberine göre, Musk tarafından kurulan havacılık firması SpaceX, 2018'de 50 yaşındaki iş insanına karşı cinsel taciz iddiasını çözmek için bir uçuş görevlisine 250 bin dolar ödedi. Musk iddiayı yalanladı.

SpaceX'in kurumsal jet filosunda sözleşmeli olarak kabin ekibi üyesi olarak çalışan bir kadın, Musk'ı  cinsel organını kendisine göstermekle, rızası olmadan bacağını ovmakla ve erotik masaj karşılığında ona bir at almayı teklif etmekle suçlamıştı.

"ELON MUSK ÇALIŞANINA CİNSEL ORGANINI GÖSTERİP, AT ALMAK İSTEDİ" İDDİASI

Cinsel taciz iddiası Elon Musk'a 10 milyar dolardan fazla kaybettirdi: Servetindeki düşüş sürecek mi? - 3

Musk, SpaceX'in yaklaşık yüzde 47'sine sahip. Geçen hafta, şirketin 125 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştığı tahmin ediliyordu. Ancak,  bu durum gerçekleşmedi. Bununla birlikte,  Tesla'nın halka açık piyasalardaki hisse senedi performansı, Musk'ın serveti üzerinde en önemli etkiye sahip. BBC'ye göre Musk,  şirketin yaklaşık yüzde 15'ine sahip. İddiaların ortaya çıkmasından sonra ise Tesla'nın hisse fiyatı yüzde 6,4 değer kazandı.

Cinsel taciz iddiası Elon Musk'a 10 milyar dolardan fazla kaybettirdi: Servetindeki düşüş sürecek mi? - 4

ÇÖKÜŞ UZUN BİR SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Ancak Musk'ın cinsel taciz haberleri ve buna bağlı mali çöküş, bu yılın başından bu yana uzun süreli bir servet düşüşündeki en son olay olarak kayıtlara geçti. 

Cinsel taciz iddiası Elon Musk'a 10 milyar dolardan fazla kaybettirdi: Servetindeki düşüş sürecek mi? - 5

Bloomberg'in tahminine göre,  Musk yılın başında bu yana 69 milyar dolardan fazla yoksul. Bunun nedeni kısmen, yatırımcıların küresel ekonominin sağlığı konusunda endişe duyması nedeniyle Tesla'nın hisse senedi fiyatının küresel bir borsa satışında aşağı çekilmesi oluşturuyor. 

Cinsel taciz iddiası Elon Musk'a 10 milyar dolardan fazla kaybettirdi: Servetindeki düşüş sürecek mi? - 6

Fakat, Tesla'nın yatırımcılarının "kilit adam riski" veya bir kişinin karşılaştığı zararların tüm organizasyonu nasıl olumsuz etkileyebileceğini düşünmeleri de muhtemel bulunuyor.  Wedbush analisti Dan Ives, Musk'ın Tesla'ya olan bölünmüş dikkatine ve yaklaşmakta olan Twitter satın alımına atıfta bulunarak, "Musk için dikkat dağıtıcı riskleri görmezden gelmek zor" dedi.

Cinsel taciz iddiası Elon Musk'a 10 milyar dolardan fazla kaybettirdi: Servetindeki düşüş sürecek mi? - 7

Aynı zamanda, Tesla'nın hisse senedi fiyatındaki düşüş, Musk'ın Nisan ayında Twitter'ı 44 milyar dolara özel alacağını açıklamasından bu yana hız kazandı. Insider'ın bildirdiğine göre, bu duyurudan bir gün sonra Tesla'nın hisseleri, hissedarların Twitter'ı devralmasını nasıl finanse edeceğini merak ettiği için yüzde 12'den fazla düştü.

Cinsel taciz iddiası Elon Musk'a 10 milyar dolardan fazla kaybettirdi: Servetindeki düşüş sürecek mi? - 8

Bloomberg'in bildirdiğine göre, yalnızca geçen hafta otomobil üreticisinin hissesi yüzde 14 düşerek piyasa değerinden yaklaşık 110 milyar doları sildi.  ETF Future Fund LLC'nin kurucusu ve yönetici ortağı Gary Black, "Twitter anlaşması ortada olduğu ve Tesla'nın hisseleri düştüğü sürece, insanlar Musk'ın daha fazla hisse satması gerekeceğinden ve dikkatinin dağılacağından, bu nedenle de  Tesla'ya gerektiği kadar ilgi göstermeyeceğinden endişe ediyor"  diye konuştu.

Cinsel taciz iddiası Elon Musk'a 10 milyar dolardan fazla kaybettirdi: Servetindeki düşüş sürecek mi? - 9

TESLA İLE İLGİLİ OLUMSUZ HABERLERİN ROLÜ

Öte yandan, uzmanlara göre Tesla kötü ile ilgili olumsuz haberler  devam ettikçe Musk servetinin daha da küçüldüğünü görecek. Geçen Cuma günü ABD’DE Musk'ın Tesla'nın arabalarındaki otopilot işlevinin düzgün çalışmamasından kaynaklandığı iddia edilen araba kazalarına tepkisini inceleyen yeni bir belgesel olan "Elon Musk's Crash Course" yayınlandı.

Aynı gün Musk, Twitter'da, Tesla'da doğrudan kendisine rapor verecek bir "hardcore dava departmanı" kurduğunu duyurdu  ve "Kan çıkacak” paylaşımını yaptı. 

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