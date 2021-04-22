Çip sorunu bir şirkete daha sıçradı: Jaguar Land Rover üretime ara verdi

GENERAL MOTORS

ABD’li otomotiv devi General Motors, küresel otomotiv endüstrisini etkileyen çip sıkıntısı nedeniyle Kuzey Amerika'daki çeşitli fabrikalarda üretimi azaltacağını açıklamıştı.

8 Nisan’da yapılan açıklamada geçici tesis kapanışları, parça sıkıntısı nedeniyle halihazırda çalışmayan tesisler için bir veya iki hafta daha açılışı uzatıldığı bildirilmişti.

Otomobil üreticisinin Tennessee, Spring Hill'deki fabrikası 23 Nisan Cumartesi gününden itibaren kapanacağı bildirilirken ek olarak GM’nin, Michigan, Lansing'de Chevrolet Traverse ve Buick Enclave'i üreten fabrikasının 19 Nisan haftasında kapatılacağı ve Chevrolet Blazer'ın Meksika'daki bir fabrikada üretiminin de iptal edileceğini söyledi.