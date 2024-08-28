Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi: 2024 SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, destek ödemesi ne kadar?

Çocuğu okula giden ailelere destek başvurusunun nasıl yapılacağı, ihtiyaç sahibi aileler tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımı ödemeleri sürüyor. Bakan Mahinur Göktaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde ailelere yönelik verilecek desteklerin çocukların daha iyi eğitim almasına yardımcı olacağı belirtmişti. Peki, 2024 SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, destek ödemesi ne kadar?

Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi: 2024 SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, destek ödemesi ne kadar? - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, çocuğu okula giden ihtiyaç sahibi ailelere, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımı yapılacağı açıklandı. Çocuklarını okula göndermekte zorlanan ve ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelere, destek ödemesi yapılacak. Peki, çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ

Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi: 2024 SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, destek ödemesi ne kadar? - 2

ÇOCUĞU OKULA GİDEN AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Bakan Mahinur Göktaş, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ailelere yönelik verilecek desteklerin çocukların daha iyi eğitim almasına ve geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olacağını ifade etti.

Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi: 2024 SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, destek ödemesi ne kadar? - 3

SED YARDIMI NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi: 2024 SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, destek ödemesi ne kadar? - 4

DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamayla birlikte, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmet (SED) ödeme oranları ve tutarları açıklandı.

Öğrenim ücreti için ihtiyacı olan çocuklu ailelere destek ödemesinin tutarları şu şekilde;

Okul öncesi çocuklara 4 bin 312 lira,

İlköğretime devam eden çocuklara 6 bin 468 lira,

Ortaöğretime devam eden çocuklara 6 bin 899 lira,

Ortaöğretim seviyesinde olup okula devam etmeyen çocuklara 4 bin 312 lira,

Yükseköğrenime devam eden gençlere 7 bin 761 lira,

Kuruluş bakımından ayrılan gençlere 3 bin 449 lira destek ödemesi yapılacak.

Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi: 2024 SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, destek ödemesi ne kadar? - 5

SED DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

- Bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvurulur.

- Ayrıca e devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. ”https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru” üzerinden “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu” yapılabilmektedir.

- Başvuru sonrası, meslek elemanı (sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog) müracaatçı ile bir ön görüşme yapar.

- Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır.

- Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik destek hizmeti ile çocuklarının ailesi yanında desteklenmesi uygun görülen verilmesine karar verilen kişilerin için gerekli işlemler başlatılır.

SED DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi: 2024 SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, destek ödemesi ne kadar? - 6

HİZMETTEN YARARLANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

• T.C. Kimlik Numarası beyanı,

• Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,

• İş-Kur veya meslek kurslarına başvurduğuna dair belge,

• Müracaatçının durumunu tespit amacıyla talep edilebilecek diğer belgeler.

• İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri, desteğe ihtiyacı olan kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER