Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi: 2024 SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, destek ödemesi ne kadar?
Çocuğu okula giden ailelere destek başvurusunun nasıl yapılacağı, ihtiyaç sahibi aileler tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımı ödemeleri sürüyor. Bakan Mahinur Göktaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde ailelere yönelik verilecek desteklerin çocukların daha iyi eğitim almasına yardımcı olacağı belirtmişti. Peki, 2024 SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, destek ödemesi ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, çocuğu okula giden ihtiyaç sahibi ailelere, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımı yapılacağı açıklandı. Çocuklarını okula göndermekte zorlanan ve ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelere, destek ödemesi yapılacak. Peki, çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi ne kadar?