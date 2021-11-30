Çöpe gidecek malzemeleri dönüştürüp dünyaya pazarlıyor

Cam, kağıt, plastik gibi atıkların işlenip yeniden kullanıma sunulmasını tarif eden "geri dönüşüm" kavramı, doğal kaynakların her geçen gün daha fazla tehditle karşı karşıya kalması nedeniyle ihtiyaca cevap veremez hale gelince, buna son yıllarda "ileri dönüşüm" kavramı da eklendi.

Geri dönüşümün aksine ileri dönüşümde farklı materyaller, var oluş amaçlarının dışında ürünlere dönüşebiliyor. İleri dönüşüm, eski veya kullanışsız, kullanım süresi dolmuş çöpe gitmesi gereken bir ürünün, doğal kaynakların verimli şekilde kullanıldığı "yeşil" ürünlere dönüştürülmesine imkan sağlıyor. Bu teknikle yapı sektörüne farklı bir ürün sunmayı başaranlardan birisi de İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Ayşe Yılmaz.