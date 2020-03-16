Corona virüs nedeniyle evden çalışanların sayısı milyonlara ulaşabilir: Evden verimli çalışmak için yapılması gerekenler

Dünya genelinde corona virüs vakalarının hızla artması kamu ve özel sektörde evden çalışma konusunu da gündeme getirdi. Google, Microsoft, Amazon ve birçok dev şirket corona virüs nedeniyle ofislerini kapatırken çalışanlarına evden çalışma tavsiyesi verdi. Diğer taraftan Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede okullar tatil edildi. Pek çok sektörde faaliyet gösteren şirketler toplantılarını iptal ederken, bir bir evden çalışma düzenine geçiyor. Durum böyle olunca hem öğrenciler hem de çalışanlar için evden verimli çalışmak ülkelerin geleceği ve ekonomi için büyük önem arz ediyor. Peki evde ofisteki gibi verimli nasıl çalışılabilir? İşte evde verimli çalışmanın ipuçları..

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ntv.com.tr 16.03.2020 - 15:59

EVDEN ÇALIŞANLARIN SAYISI MİLYONLARI BULABİLİR Yeni tip corona virüs Türkiye dahil 125’in üzerinde görülürken vaka sayıları da gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Dünya genelinde corona virüs kaynaklı 170 binin üzerinde vaka ve 6 bin 500’ün üzerinde ölüm gerçekleşti. ABD, Avrupa ve Asya’da bulunan dünyanın teknoloji, finans ve kültür merkezlerinde olağanüstü hal edildi ve sokağa çıkma yasakları getirdi. Ardından Google, Amazon ve Microsoftt gibi dev şirketler ofislerini kapatarak evden çalışma düzenine geçti. Dünya genelinde evden çalışanların sayısının milyonları bulabileceği tahmin edilebiliyor.

Diğer taraftan, dünyanın pek çok yerinde okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi. Türkiye’de bugünden itibaren okulların bir hafta, üniversitelerin ise 3 hafta boyunca tatil olacak. 23 Mart itibarıyle de ilk, orta ve lise öğrencileri uzaktan eğitim yöntemi ile internetten ve televizyon kanallarından eğitimlerine devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kütüphaneler de ay sonuna kadar kapalı olacak.

Durum böyle olunca hem öğrenciler hem de çalışanlar için evden verimli çalışmak ülkelerin geleceği ve ekonomi için büyük önem arz ediyor. Her şeyin insanların sedece işine ve eğitimine odaklanması için tasarlanan ofis ve okullar yerine birçok dikkat dağıtıcı unsurun bulunduğu evlerde nasıl verimli çalılabilir? Uzmanlar evde yapılacak birkaç ufak düzenlemeyle evden de ofisteki kadar etkili çalışılabileceğinin tüyolarını açıkladı.

EVİNİZDE ÇALIŞMA KÖŞESİ OLUŞTURUN VE KOMŞULARINIZA BU KONUDA BİLGİ VERİN Evinizde verimli çalışabilmek için sizi kimsenin rahatsız etmeyeceği ayak oltı olmayan ve çevredeki seslerden etkilenmeyeceğiniz bir bölge oluşturun. Buraya sabit bir masa ile sandalye yerleştirin ve gerekli dosyalarınızı taşıyın. İşinizle alakalı olmayan her türlü obje kitap ve dergiyi etrafınızdan kaldırın. Aileniz ile sizi çalışırken rahatsız etmemeleri konusunda konuşun. Varsa evcil hayvanlarınızında çalışma köşenize gelmesini sınırlayın. Komşularınıza da evden çalışacağınız konusunda bilgilendirin.

GEREKLİ ISI VE IŞIK DÜZENLEMELERİNİ YAPIN Uzmanlara göre verimli çalışabilmek için ideal sıcaklık 20 derecedir. Hava sıcaklığı optimal değerden dayanılabilir en yüksek değere doğru yükseldikçe ya da azaldıkça bıkkınlık, dikkatsizlik, kan dolaşımının azalması, vücutta su ve asit baz dengesinin bozulması, hata sayısında artış, düşünsel ve beceri isteyen işlerde randıram düşüklüğü gibi ciddi sağlık sorunları ortya çıkabiliyor. Diğer taraftan yeterli aydınlatma da iş performansında büyük bir önem taşıyor. Bu yüzden çalışma köşenizi ne çok ne de fazla ışık alan ve ışığın sol tarafınızdan geleceği şekilde düzenlemelisiniz. Ayrıca çalışma odasını sık sık havalandırmalısınız.

OFİSTEKİ ÇALIŞMA RUTİNİNİZİ DEVAM ETTİRİN Uzmanlar, evden çalışma düzenine geçildiğinde, ofisteki zaman çizelgesinin sürdürülmesinin en önemli etkenlerden biri olduğunu düşünüyor. Yani her gün ofise gittiğiniz günlerdekiyle aynı saatte kalkmalı, aynı zamanda masaya oturmalı ve aynı aralıklarla mola vermelisiniz.

İŞE GİDER GİBİ GİYİNİN Evden çalıştığınızda ofistekine benzer bir şekilde giyinmek ya makyaj yapmak size anlamsız gelebilir. Ancak, iş kıyafetlerinizi giyerek çalışmanın motivasyonu arttıracağı ve işinize odaklanmanızı kolaylaştıracağı düşünülüyor.

EVİNİZDE GEREKLİ YAZILIMLARI VE TEKNİK DONANIMI SAĞLADIĞINIZA, GÜÇLÜ BİR İNTERNET BAĞLANTISINA SAHİP OLDUĞUNUZA EMİN OLUN Eğer işiniz çalışırken bilgisayar kullanımızı gerektiriyorsa, ofiste kullandığınız yazılımlara ve donanıma evinizde de sahip olmanız gerekecektir. Bu yüzden evden çalışma düzenine geçmeden önce bilgisayarınızda gerekli kurumları yaptığınıza emin olmalısınız. Bu konuda kuruluşunuzdan veya teknik uzmanlardan destek alabilirsiniz.

PATRONLARINIZ VE İŞ ARKADAŞLARINIZLA SÜREKLİ TEMASTA OLUN İşinizin sürekliliği ve başarısı için iş arkadaşlarınız ve yöneticileriniz gerektiğinde sizinle kolayca iletişim kurabilmeli ve sizde onlarla temasa geçebilmelisiniz. Bu durum ortaya çıkan sorunlarda kolayca aksiyon alınabilmesini sağlarken, olası sağlık problemlerinde de hayat kurtarabilir. Bunun için WhatsApp, Facebook, Google vb. platformlarda ortak gruplar oluşturabilirsiniz.

“ÇALIŞMA” VE “DİNLENME” OLMAK ÜZERE İKİ FARKLI MOD OLUŞTURUN Gününüzü saatlere bölerek hangisini iş hangisinin dinlenme için ayırabileceğini seçebilir, molalarınızı ayarlayabilir; bilgisayar ve akıllı cihazlarınızı buna gre düzenleyebilirsiniz. Örneğin, “Excel, Photoshop, Word” gibi programları çalışma moduna, “Netflix, Youtube ve diğer eğlence programlarını dinlenme moduna ekleyerek, kendinizi olası dikkat dağınıklığından da koruyabilirsiniz.