Corona virüs nedeniyle evden çalışanların sayısı milyonlara ulaşabilir: Evden verimli çalışmak için yapılması gerekenler

ntv.com.tr 16.03.2020 - 15:59 | Son Güncelleme : 16.03.2020 - 16:02
Yeni tip corona virüs Türkiye dahil 125’in üzerinde görülürken vaka sayıları da gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Dünya genelinde corona virüs kaynaklı 170 binin üzerinde vaka ve 6 bin 500’ün üzerinde ölüm gerçekleşti. ABD, Avrupa ve Asya’da bulunan dünyanın teknoloji, finans ve kültür merkezlerinde olağanüstü hal edildi ve sokağa çıkma yasakları getirdi. Ardından Google, Amazon ve Microsoftt gibi dev şirketler ofislerini kapatarak evden çalışma düzenine geçti. Dünya genelinde evden çalışanların sayısının milyonları bulabileceği tahmin edilebiliyor.
Diğer taraftan, dünyanın pek çok yerinde okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi. Türkiye’de bugünden itibaren okulların bir hafta, üniversitelerin ise 3 hafta boyunca tatil olacak. 23 Mart itibarıyle de ilk, orta ve lise öğrencileri uzaktan eğitim yöntemi ile internetten ve televizyon kanallarından eğitimlerine devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kütüphaneler de ay sonuna kadar kapalı olacak.
Durum böyle olunca hem öğrenciler hem de çalışanlar için evden verimli çalışmak ülkelerin geleceği ve ekonomi için büyük önem arz ediyor. Her şeyin insanların sedece işine ve eğitimine odaklanması için tasarlanan ofis ve okullar yerine birçok dikkat dağıtıcı unsurun bulunduğu evlerde nasıl verimli çalılabilir? Uzmanlar evde yapılacak birkaç ufak düzenlemeyle evden de ofisteki kadar etkili çalışılabileceğinin tüyolarını açıkladı.