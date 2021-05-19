Corona virüs pandemisinden kaçmak isteyen zenginler bu yıl süperyatlara 12 milyardan fazla para harcadı

Bu yıl ikinci elde satılan en büyük üç yat 54 milyon sterlin (yaklaşık 645 milyon lira) üzerindeki Solo, 33,5 milyon sterlinlik (yaklaşık 400 milyon lira) Elixir ve 24,7 milyon sterline (yaklaşık 300 milyon lira) satılan Lady Sheridan oldu. Amazon kurucusu Jeff Bezos'un süper yatının ise yaklaşık 500 milyon dolara (4,2 milyar lira) mal olduğu tahmin ediliyor.



