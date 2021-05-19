Corona virüs pandemisinden kaçmak isteyen zenginler bu yıl süperyatlara 12 milyardan fazla para harcadı

ntv.com.tr 19.05.2021 - 12:43
Lüks yaşam dergisi Boat International’ın bildirdiğine göre, ultra zenginler yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle ilan edilen ve seyahat kısıtlamalarından kaçmak için 2021'de süper yatlara 1 milyar sterlinden (yaklaşık 11 milyar 950 milyon lira) fazla para harcadı. Haberde ayrıca bu yıl ikinci el yat fiyatlarının zirve yapmasının beklendiği ifade edildi.
“Süperyat” ya da “megayat” ibareleri, 24 metreden uzun büyük ve lüks eğlence gemilerini tanımlamak için kullanılıyor. Bu tür yatlarda aynı zamanda belirli işlerin gerçekleştirilmesi için bir mürettabat ekibinin de bulunması gerekiyor.
Boat Internatiol’ın şef editörü Stewart Campbell, süperyatların boylarının 180 metreye kadar çıkabildiğini ve ikinci el fiyatlarının 1 milyon euro (yaklaşık 10,2 milyon lira) ile 50 milyon euro (yaklaşık 515 milyon lira) arasında değiştiğini söyledi. Mürettabat maaşı, geminin işletme maliyeti ve demirleme ücretlerinin ise yıllık ortalama 200 bin euroya (yaklaşık 2 milyon lira) denk geldiğini sözlerine ekledi.
Süperyat sahipleri gemilerine, spa havuzları, güneşlenme terasları, spor salonları ile donatabilirken Campbell, satış fiyatlarındaki artışın seyahat kısıtlamalarından ve karantinalardan uzaklaşmak isteyen "çok zengin insanlardan oluşan bir grup" tarafından yönlendirildiğini söyledi.
Diğer taraftan pandemi, zenginlerin Akdeniz'e uçup etrafta gemiyle dolaşmasını zorlandırdı. Ancak, Campbell süperyat satışlarının yüzde 50'sinden fazlasının ABD'de olduğunu, böylece oradaki insanların seyahat kısıtlamalarından kaçınarak ABD sularında dolaştığını söyledi.
Campbell, birçok yat sahibinin salgın nedeniyle "karaya yaklaşmak istemediğini" de ifade etti.
Bununla birlikte Cambell, tüm süperyatların oligarklara ait olduğunun ve onlara sahip olan insanların çoğunluğunun paralarını etik olarak kazandığının veya birçoğunun paralarını hayır kurumlarına bağışladığının yanlış bir kanı olduğunu öne sürdü. Süperyat sahiplerinin Almanya ve Karayipler gibi yerlerde tekne yapımı ve turizm sektörüne de katkı sağladığını da bildirdi.
Bu yıl ikinci elde satılan en büyük üç yat 54 milyon sterlin (yaklaşık 645 milyon lira) üzerindeki Solo, 33,5 milyon sterlinlik (yaklaşık 400 milyon lira) Elixir ve 24,7 milyon sterline (yaklaşık 300 milyon lira) satılan Lady Sheridan oldu. Amazon kurucusu Jeff Bezos'un süper yatının ise yaklaşık 500 milyon dolara (4,2 milyar lira) mal olduğu tahmin ediliyor.
Diğer taraftan, küresel yardım kuruluşu Oxfam, bu tür bir servetin aşılara harcanmamasının "uygunsuz” olduğunu bildirdi. Kuruluş, bu yıl süper yatlara harcanan parayla 28 milyon nüfuslu Nepal’in tamamının aşılanabileceğini bildirdi.