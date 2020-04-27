Corona virüs salgını yeni bir sınıf bölünmesine ve toplumsal eşitsizliklere ışık tutuyor

MAAŞSIZ ÇALIŞANLAR

Bu sınıf, işsizlerden daha büyük bir grubu oluşturuyor ve sayılarının Büyük Buhran'da olduğu gibi % 25'e çıkabileceği düşünülüyor. Grupta ücretli izinlerini tüketmiş ya da ödemeleri belirsiz bir zamana ertenmiş insanlar yer alıyor. Pew Araştırma Merkezi'ne göre, şimdiye kadar yetişkinlerin% 43'ü kendilerinin veya evlerinden birinin işini ya da maaşını kaybettiğini belirtti.





