Corona virüsten korunmak için aracına dezenfeksiyon sistemi kurdu

'TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DA KULLANILABİLİR' Ağbaş, corona virüs nedeniyle sokağa çıkmayın çağrılarına uyarak evde kaldığını ve bu süreçte sistemi geliştirdiğini ifade ederek, "Yaptığım sistem çok basit, ortalama 10 günde yaptım. Bu sistem toplu taşıma araçlarında da kullanılabilecek bir sistem'' dedi.

'ISINMA OLMUYOR' Arabanın bagajına monte ettiği sistemin kesinlikle ısınmadığını belirten Murat Ağbaş, ''Buharlaşan dezenfekte ilacı aracın içine tahliye ediyoruz. Bir mekanik parça yaptım. Sistemde kesinlikle ısınma olmuyor. Isınırsa dezenfekte ilacı etkisini kaybediyor. Haznenin içindeki dezenfekte ilacını titreşim yoluyla ve fan vasıtasıyla buhar haline getirerek içeri tahliye ediyoruz. Şimdi tek hortum ile yaptım. Herkes görsün ve anlasın diye böyle tek hortumla kaba bir şekilde yaptım. Bu sistem bütün araçlarda kullanılabilir. Araç nereden hava salgılıyorsa, bu buharı oradan verme şansımız da var'' diye konuştu.