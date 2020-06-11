Covid-19 sürecinde işe dönüş iki aşamada gerçekleşmeli

Frontiers in Health Health dergisinde yayımlanan karşılaştırma hesaplamalarında, popülasyon “Duyarlılar, maruz kalanlar, bulaşıcılar ve iyileşenler” olmak üzere dört gruba ayrıldı.Araştırmacılar corona virüs taşısın ya da taşımasın herkesin bu gruba girdiğini belirterek, iki farklı senaryo için her grupta kaç kişinin olacağını modellediler. Modellerini, virüsün saldırı hızı ve insanlar arasında ne kadar hızlı yayıldığına dair bir dizi varsayımlara göre şekillendirdiler.