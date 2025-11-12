Cuma günü elektronik ürünlerde dev kampanya: BİM 14 Kasım cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM’de bu hafta satışa sunuacal ürünler yoğun ilgi görüyor. Özellikle herkesin merakla beklediği Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4 bin 750 lira fiyatıyla dikkat çekerken Sürgülü Aspiratör ise 1 bin 690 liradan satışa sunulacak. Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3 bin 990 lira, Mini Fırın ise 2 bin 150 liradan reyonlarda olacak. Kahve makinesi, mikser, buharlı ütü, kirli sepeti ve yumak çeşitleri de aktüel indirimler arasında yer aldı. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 14 Kasım cuma aktüel kataloğu…

BİM 14 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOĞU
58 İNÇ 4K UHD QLED Televizyon 18.900 TL

 

Rattan Masa 799 TL

 

Mermer Desenli 2 Adet Plastik Koltuk 799 TL

 

Kirli Sepetli Organizer 1.290 TL

 

Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.750 TL

 

Sürgülü Aspiratör 1.690 TL

Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.390 TL

 

Saç Kurutma Makinesi 749 TL

 

Buharlı Ütü 990 TL

 

Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL

 

Saç-Sakal Kesme Makinesi 699 TL

 

Akım Korumalı Priz 499 TL

 

Yuvarlak Bambu Kirli Sepeti 399 TL

 

Katlanır Sehpa 349 TL

 

Rattan Koltuk 209 TL

 

43 İnç Full HD Google Televizyon 9.450 TL

 

Mini Buzdolabı 4.990 TL

 

Blender 1.790 TL

 

Mini Fırın 2.150 TL

 

Tost Makinesi Siyah 2.990 TL

 

Wag Maşası 799 TL

 

Temizlik Seti 199 TL

 

Fırça Çeşitleri 79 TL

 

Tuvalet Fırçası çeşitleri 39 TL

 

Tabure Çeşitleri 89 TL

 

Kaydırmaz Banyo Paspası 129 TL

 

Banyo Seti 299 TL

 

Banyo Aksesuarları 135 TL

 

Çelik Derin Tencere 549 TL

 

Kahvaltı Takımı 499 TL

 

Bardak Takımı 299 TL

