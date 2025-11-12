Cuma günü elektronik ürünlerde dev kampanya: BİM 14 Kasım cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM’de bu hafta satışa sunuacal ürünler yoğun ilgi görüyor. Özellikle herkesin merakla beklediği Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4 bin 750 lira fiyatıyla dikkat çekerken Sürgülü Aspiratör ise 1 bin 690 liradan satışa sunulacak. Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3 bin 990 lira, Mini Fırın ise 2 bin 150 liradan reyonlarda olacak. Kahve makinesi, mikser, buharlı ütü, kirli sepeti ve yumak çeşitleri de aktüel indirimler arasında yer aldı. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 14 Kasım cuma aktüel kataloğu…
BİM 14 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOĞU
58 İNÇ 4K UHD QLED Televizyon 18.900 TL
Rattan Masa 799 TL
Mermer Desenli 2 Adet Plastik Koltuk 799 TL
Kirli Sepetli Organizer 1.290 TL
Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.750 TL
Sürgülü Aspiratör 1.690 TL
Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.390 TL
Saç Kurutma Makinesi 749 TL
Buharlı Ütü 990 TL
Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL
Saç-Sakal Kesme Makinesi 699 TL
Akım Korumalı Priz 499 TL
Yuvarlak Bambu Kirli Sepeti 399 TL
Katlanır Sehpa 349 TL
Rattan Koltuk 209 TL
43 İnç Full HD Google Televizyon 9.450 TL
Mini Buzdolabı 4.990 TL
Blender 1.790 TL
Mini Fırın 2.150 TL
Tost Makinesi Siyah 2.990 TL
Wag Maşası 799 TL
Temizlik Seti 199 TL
Fırça Çeşitleri 79 TL
Tuvalet Fırçası çeşitleri 39 TL
Tabure Çeşitleri 89 TL
Kaydırmaz Banyo Paspası 129 TL
Banyo Seti 299 TL
Banyo Aksesuarları 135 TL
Çelik Derin Tencere 549 TL
Kahvaltı Takımı 499 TL
Bardak Takımı 299 TL