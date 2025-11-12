Cuma günü elektronik ürünlerde dev kampanya: BİM 14 Kasım cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM’de bu hafta satışa sunuacal ürünler yoğun ilgi görüyor. Özellikle herkesin merakla beklediği Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4 bin 750 lira fiyatıyla dikkat çekerken Sürgülü Aspiratör ise 1 bin 690 liradan satışa sunulacak. Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3 bin 990 lira, Mini Fırın ise 2 bin 150 liradan reyonlarda olacak. Kahve makinesi, mikser, buharlı ütü, kirli sepeti ve yumak çeşitleri de aktüel indirimler arasında yer aldı. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 14 Kasım cuma aktüel kataloğu…