Cumartesi raflarda: ŞOK 8 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu: İkili sehpa, ayakkabılık ve klima çeşitleri geliyor
8 Mart ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu, cumartesi günü raflarda yerini almaya hazırlanıyor. ŞOK market 100 üründe geçtiğimiz yılın fiyat etiketiyle ürünlerini satışa sundu. Yarın ise buzdolabından bulaşık makinesine mikrodalga fırından klima çeşitlerine onlarca farklı ürün raflarda olacak. Tuz Lambası 349 TL, Dokunmatik Gece Lambası 249 TL, İkili Sehpa 399 TL, Minderli Düşer Kapaklı Ayakkabılık 799 TL, 12000 BTU Klima 26.999 TL, 23 Litre Mikrodalga Fırın 4.799 TL, 5 Programlı Bulaşık Makinesi 18.799 TL ve 458 Litre No-Frost Buzdolabı 31.899 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki ŞOK’ta bu hafta sonu neler var? İşte, ŞOK 8 Mart Aktüel Kataloğu…
ŞOK’ta indirimli fiyatlar hafta sonu devam ediyor. ŞOK market Mart ayı boyunca 100 üründe geçen yılın fiyatlarıyla ürünleri satışa sunacak. Eski etiketle satışa çıkacak ürünler arasında avokado, yumurta, çorba çeşitler, maya, patates, su gibi ürünler yer alırken alternatif olarak deodorant, şampuan, peçete, havlu, arap sabunu, çamaşır suyu, bulaşık makinesi tableti, sabun çeşitleri gibi temizlik malzemeleri yer aldı. “Cumartesi fırsatları” kampanyasında Düşer Kapaklı Ayakkabılık 799 TL, İkili Sehpa 399 TL ve Dokunmatik Ördekli Gece Lambası 249 TL’den müşterileri bekleyecek. İşte, ŞOK 8 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu…