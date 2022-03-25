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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.03.2022 - 17:12 | Son Güncelleme : 25.03.2022 - 17:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Tokat'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni yapılan Tokat Yeni Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 2

Havalimanına ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek havalimanının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 3

Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 4

Havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılmıyor. Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 5

Büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu, 7 uçak park kapasiteli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 6

Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan Yeni Tokat Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle tarım kenti olan Tokat'ta ihracatın da artması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 7

Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olacak yeni havalimanının hizmete girmesiyle Tokatlılar, uçak yolculuğu için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak.

Yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonunun inşaatı da tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 8
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 9
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 12

İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ

Tokat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği havalimanına ilk yolcu uçağı iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 13

Açılış öncesi Türk Hava Yolları'na ait TK 2582 sefer numaralı Tokat isimli yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'ndan 114 yolcusu ile saat 10.28'de Tokat Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı - 24

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