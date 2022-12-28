Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 emekli ve memur maaşlarına yönelik açıklama: Emekli ve memur maaşına yapılacak zam oranı ne zaman belli olacak?

2023 yılı yaklaşırken memur ve emekli maaşında zam oranları en çok konuşulan konulardan biri oldu. Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamı zam oranında kritik önem taşıyor. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları sonrası memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye göre 6 ayda bir zam alıyor. 6 aylık enflasyon oranı toplu sözleşme zammını geçerse aradaki fark kadar da enflasyon zammına hak kazanıyorlar.Yılın ikinci yarısı için beş aylık enflasyon rakamları baz alındığında memurun 2023 Ocak ayı için toplam zam oranı yüzde 15,04 düzeyinde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin yakında tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili de konuştu.
Erdoğan, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız." ifadelerini kulandı.
Bakan Bilgin, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin soru üzerine, "Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza, memurlarımıza enflasyonun üzerinde artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Bunu da çok kısa bir süre içerisinde, yılbaşından önce veya hemen sonra kamuoyuyla paylaşırız." diye konuştu.
En düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olduğunun hatırlatılması üzerine Vedat Bilgin, bu grupta Bağ-Kur'lu veya çok sınırlı prim yatırmış yaklaşık 500 bin kişinin bulunduğunu ifade etti.
Vedat Bilgin, bu gruptakiler için de sosyal devlet anlayışıyla bir çalışma yapılacağını kaydetti.