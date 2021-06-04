Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz müjdesi: Toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceden "müjde" olarak nitelendirdiği gelişmeyi duyurdu. Buna göre; Sakarya Gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yapıldı. Daha önceden aynı sahadaki Tuna-1 kusunda 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedilmişti. Böylece toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 04.06.2021 - 20:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz müjdesi: Toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı - 1

"135 MİLYAR METREKÜP YENİ REZERV BULUNDU"

Karadeniz'deki yeni müjde belli oluyor...

Zonguldak'ta Filyos Limanı'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni müjdeyi açıklıyor.

CANLI YAYIN: CUMHURBAŞKANI, MÜJDEYİ AÇIKLIYOR

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Belediyedeki programımızın ardından kendi alanında Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden olan MFA Maske Fabrikası'nın heyecanını yaşadık. Türkiye'nin ilk biyomaskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım gaz maskeleri de burada üretilecek. Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız, heyecanlıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği tesisleri gezdik, sunumları dinledik. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda.

Enflasyondaki düşüşün sürmesi de başka bir sevindirici haber.  

Filyos limanı Boğazların yükünü de hafifletecek. Filyos Limanı aslında Filyos Vadisi projesinin bir parçasıdır. Filyos Vadisinin göbeğinde yer alan 600 metre kare alana sahip Filyos Endüstri bölgesini ilan ettik.  Filyos endüstri bölgesi 30 milyon nüfus ve 80 milyar Dolarlık ekonomiye erişim imkanı sunuyor.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz sağında tespit ettiğimiz doğal gazın kara bağlantısı ve işleme sahasına ev sahipliği yapacak. Fatih sondaj gemimiz geçtiğimiz yıl toplada 405 milyar metreküplük rezerv keşfettik. 2020 yılında denizlerde yapıaln en büyük keşif olarak tarihe geçti. Artık bütün bunları yaparken acaba kim neder yok. Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya Gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Böylece keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmak için arkadaşlarımız canla başla çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz müjdesi: Toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı - 2

Üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. 1. aşama deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleri. 2. aşama karada doğalgazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. 3. aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır. Doğalgaz kullanıma hazır hale geldiğinde zaten ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek, ardından yeni sahalara açılacağız. Türkiye'nin denizdeki ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde bugün geldiği yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür.

Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz müjdesi: Toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı - 3

Fatih sondaj gemisinin geçen yıl Zonguldak Filyos açıklarında Türkiye'nin Karadeniz münhasır ekonomik bölgesinde Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki gaz keşfi, yılın dünyada derin denizlerdeki en büyük, tüm gaz keşifleri arasında ise ikinci en büyük keşfi olarak kayıtlara geçti.


Uluslararası Enerji Ajansı, keşfin potansiyel ekonomik büyüklüğünün 80 milyar doların üzerinde olduğunu hesapladı.

Keşfin ardından bölgede ilk gaz üretiminin 2023'te başlayarak Türkiye'nin doğalgaz şebekesine verilmesi için çalışmalar hızla devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz müjdesi: Toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı - 4
Keşif kuyusu olan Tuna-1'in ardından, Fatih sondaj gemisi Türkiye'nin ilk derin deniz tespit kuyusu olma özelliği taşıyan Türkali-1'de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşarak buradaki çalışmaları 77 günde bitirdi.

İkinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de ise yine 3 bin 950 metre sondaj derinliğine ulaşılmasının ardından rezerv tespit çalışmaları 53 günde tamamlandı. Tespit kuyuları, sahanın özellikleri, sınırları ve rezervin boyutlarının net olarak öğrenilebilmesi için önem arz ediyor.

Fatih sondaj gemisi bu iki tespit kuyusunun ardından yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 28 Mayıs'ta ise Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu olan Türkali-3'te sondaja başladığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz müjdesi: Toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı - 5

GÖZLER ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA

Böylece, Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfedildiğinin açıklanmasının ardından iki tespit ve bir keşif kuyusunda sondaj gerçekleştirilirken, üçüncü tespit kuyusunda da çalışmalar sürüyor.

Ayrıca, geçen yıl TPAO envanterine katılan ve Sakarya Gaz Sahası'nda kuyu testlerini gerçekleştirmekle görevlendirilen Kanuni sondaj gemisi de halihazırda Türkali-2'de kuyu testlerini yapıyor.

Filyos'a bugün ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki rezerv artırma ve yeni keşiflere ilişkin birazdan açıklama yapacak.  Erdoğan'ın Kanuni sondaj gemisine canlı bağlantı gerçekleştirmesi bekleniyor.

BAKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından saat 18.00'i işaret ederek kum saati paylaşımı yaptı. Dönmez'in paylaşımında, "Bir adım daha, gözümüz ufukta" ifadeleri yer aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz müjdesi: Toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı - 6

NE KADAR YATIRIM YAPILACAK?

Karadeniz'de tam olarak ne kadar yatırım yapılacağı henüz belirlenmedi fakat TPAO'nun Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri, Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğal Gaz İşleme Tesisi Entegre Projesi için hazırlanan ÇED başvuru dosyasına göre, doğalgazın şebekeye iletilmesi için gerekli üretim ve iletim altyapısına 780 milyon lira yatırım yapılacağı hesaplanıyor.

Bu kapsamda, gaz denizin yaklaşık 2 bin 200 metre derinliğinde ve Filyos Endüstri Bölgesi'ne 155 kilometre uzaklıkta kurulacak denizaltı üretim tesisinin bulunduğu gaz bloğunda üretilecek. Bu tesis, 2 bin 173 kilometrelik bir alan içerisinde 30-40 üretim kuyusunu birleştirip gazın boru hattına aktarılmasını sağlayacak ve deniz tabanında kurulu bir şebeke şeklinde çalışacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz müjdesi: Toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı - 7

155 KİLOMETRELİK BORU HATTI

İşletme süresince üretim, uzaktan kontrol edilen sistemlerle gerçekleştirilecek ve denizde insan bulunacak herhangi bir tesis kurulmayacak.

Burada üretilen gazın karaya ulaştırılması için denizin 2 bin 200 kilometre derinliğinde 155 kilometrelik çift boru hattı kurulacak. Boru hattıyla Filyos'a gelen gaz burada kurulacak işleme tesisiyle Türkiye'nin gaz şebekesinin standartlarına uygun hale getirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz müjdesi: Toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı - 8

TÜKETİMİN YÜZDE 30'UNU KARŞILAYABİLECEK

Deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak.

Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.

Söz konusu üretim bugünkü rakamlarla, Türkiye'nin geçen yıl 48,2 milyar metreküp olan doğalgaz tüketiminin yüzde 30'unu karşılayabilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz müjdesi: Toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı - 9

10 BİN KİLOMETREDE ARAMALAR SÜRÜYOR

Bu süreçte ayrıca Karadeniz'de 10 bin kilometrenin üzerinde bir alanda sismik arama çalışmaları da sürdürüldü.

Öte yandan TPAO, 2021 Yılı Yatırım programına göre, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın arama, sondaj ve saha geliştirme çalışmalarına yönelik Sakarya Doğalgaz Sahası Geliştirme Projesi için ayrılan 6,8 milyar liralık ödeneğin de içinde bulunduğu 13,4 milyar liralık yatırım hedefiyle KİT’ler arasında bu yıl en fazla ödenek tahsis edilen kuruluş oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz müjdesi: Toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı - 10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz müjdesi: Toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı - 11

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