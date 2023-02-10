DASK poliçe sorgulama 2023: DASK nedir, ne işe yarar ve nasıl faydalanılır?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortasını yapmak ve yönetmek amacıyla kurulan kamu kurumudur. 17 Ağustos 1999 depreminin ardından deprem felaketine karşı Türkiye kamuoyu ve bürokrasisindeki bilinç eskiye oranla artış gösterdi. Depreme karşı yapılan hazırlıklar kapsamında, zorunlu sigorta da gündeme getirildi.



DASK, 27 Aralık 1999 tarih ve 23919 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" ile kuruldu. İlk poliçesini 27 Eylül 2000 tarihinde üretti. DASK, poliçelerini halen 24 sigorta şirketi ve onların acenteleri aracılığıyla satmaktadır.



DASK, Zorunlu Deprem Sigortası'nı düşük fiyattan temin edebilmek için, bu sigortanın mümkün olduğunca fazla sayıda kişi tarafından alınması için çaba gösterdi, reklam kampanyaları yaptı. Ayrıca, büyük bir deprem felaketini karşılayabilmek için önemli reasürans korumaları satın aldı.