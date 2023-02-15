DASK poliçe sorgulama 2023: DASK nedir, ne işe yarar ve nasıl faydalanılır? DASK'ta üst sınır ne kadar?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortasını yapmak ve yönetmek amacıyla kurulan kamu kurumudur. 17 Ağustos 1999 depreminin ardından deprem felaketine karşı Türkiye kamuoyu ve bürokrasisindeki bilinç eskiye oranla artış gösterdi. Depreme karşı yapılan hazırlıklar kapsamında, zorunlu sigorta da gündeme getirildi.
DASK, 27 Aralık 1999 tarih ve 23919 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" ile kuruldu. İlk poliçesini 27 Eylül 2000 tarihinde üretti. DASK, poliçelerini halen 24 sigorta şirketi ve onların acenteleri aracılığıyla satmaktadır.
DASK, Zorunlu Deprem Sigortası'nı düşük fiyattan temin edebilmek için, bu sigortanın mümkün olduğunca fazla sayıda kişi tarafından alınması için çaba gösterdi, reklam kampanyaları yaptı. Ayrıca, büyük bir deprem felaketini karşılayabilmek için önemli reasürans korumaları satın aldı.
DASK, başka bir deyişle Zorunlu Deprem Sigortası, sigortada aracılık hizmet veren firmalar tarafından yapılır. Bir sene olarak düzenlenen DASK sigorta poliçesi ile ilgili detaylara ulaşmak için çeşitli platformlar ve bu alanda faaliyet gösteren sigorta şirketleri tarafından sorgulamak işlemleri yapılmaktadır.
DASK poliçe sorgulama, e-Devlet ve DASK resmi internet sayfasından gerçekleştirilir.
DASK POLİÇE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
DASK sigortasının yaptırıldığı firmaya başvuru yapılarak DASK’tan faydalanılabilir.
Hasar tespit çalışmaları için ekipler tüm mahallelerde çalışma yürütmektedir. Depremden sonraki ilk on gün içersinde hasar tespit tamamlanacaktır.
Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ilinize kayıtlı vatandaşlardan, yardımlardan faydalanmak için herhangi bir belge istenilmemektedir.
DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 25 Kasım 2022 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 640 Bin TL'dir.
Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.