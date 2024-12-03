Denize kıyısı olmayan ilde 70 bin ton somon ihracatı yapıldı! Japonya, Çin ve Rusya da bizden alıyor
Denize kıyısı olmayan Gümüşhane'de elektrik üretilen baraj göllerinde yetiştirilen Gökkuşağı alabalıkları Karadeniz somonu olarak başta Rusya, Çin, Şili ve Japonya'ya ihraç edilerek ülke ekonomisine milyarlarca dolar katkı sağlıyor.
Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Kirazlık köyünde, Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayı üzerine elektrik enerjisi üretmek için kurulan Torul Baraj Gölünde yıllardır hem elektrik üretiliyor hem de Gökkuşağı alabalığı üretimi yapılıyor.