Denize kıyısı olmayan ilde 70 bin ton somon ihracatı yapıldı! Japonya, Çin ve Rusya da bizden alıyor

''JAPONYA, ÇİN, ŞİLİ BALIĞI BİZDEN ALIYOR''

''Daha çok Rusya'ya ihraç ediyoruz, Japonya, Şili ve yeni pazar olarak Çin'e ihraç etmeyi düşünüyoruz. Burada bu yıl yaklaşık 350 ton bir balık yetiştirdik, deniz çiftliklerimizde büyüme ağırlıklarını da hesaba katarsak yaklaşık 2 bin ton ihracatımız olacak. Ocak ve Ekim aylarında yaklaşık 70 bin ton somon ihracatı yapıldı. Bu da 410 milyon dolar ihracat anlamına geliyor. Bu yıl da 70-80 bin ton üretim bekliyoruz İnşallah daha fazlası da olacak. Denizi olmayan Gümüşhane'den Japonya, Çin, Şili ve Rusya'ya balık ihracatı yapıyoruz.''