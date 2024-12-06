Denizi olmayan ilden dünyaya satılıyor! Rusya ve Avrupa da bizden alıyor
Denizi olmayan Kayseri'de 24 yıldır balıkçılık yapan Ekrem Duran, yıl içerisinde 6 ülkeye 10 bin 500 ton balık ihracatı yaptı. Duran; çupra, levrek ve somon gibi balık türlerini daha çok Rusya, Suriye ve Avrupa'ya sattı.
Ekrem Duran; 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Türkiye ihracat üçüncüsü ve Kayseri ihracat birincisi oldu. Türkiye'nin birçok bölgesinde depo kuran Duran, denizi olmayan Kayseri'den bu yıl Irak, Suriye, İran, Rusya, Yunanistan ve Ukrayna'ya ortalama 12 çeşit tatlı ve tuzlu su balığı olarak 10 bin 500 ton balık ihracatı gerçekleştirdi.