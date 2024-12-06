Denizi olmayan ilden dünyaya satılıyor! Rusya ve Avrupa da bizden alıyor

Denizi olmayan Kayseri'de 24 yıldır balıkçılık yapan Ekrem Duran, yıl içerisinde 6 ülkeye 10 bin 500 ton balık ihracatı yaptı. Duran; çupra, levrek ve somon gibi balık türlerini daha çok Rusya, Suriye ve Avrupa'ya sattı.

Denizi olmayan ilden dünyaya satılıyor! Rusya ve Avrupa da bizden alıyor - 1

Ekrem Duran; 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Türkiye ihracat üçüncüsü ve Kayseri ihracat birincisi oldu. Türkiye'nin birçok bölgesinde depo kuran Duran, denizi olmayan Kayseri'den bu yıl Irak, Suriye, İran, Rusya, Yunanistan ve Ukrayna'ya ortalama 12 çeşit tatlı ve tuzlu su balığı olarak 10 bin 500 ton balık ihracatı gerçekleştirdi.

NTVPARA HABERLERİ

Denizi olmayan ilden dünyaya satılıyor! Rusya ve Avrupa da bizden alıyor - 2

Balığa talebin fazla olduğunu ve mevsim itibarıyla balık azlığından ihracatta düşme olduğunu söyleyen Ekrem Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Biz 2000 yılından beri balıkçıyız ve 2009 yılından beri de, yani 15 yıldır da ihracat yapıyoruz. Özellikle 6 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıl ortalamasına bakılırsa bu yılın ilk 6 ayında Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Irak ve Suriye'ye 11 bin ton ihracatımız var toplamda.''

Denizi olmayan ilden dünyaya satılıyor! Rusya ve Avrupa da bizden alıyor - 3

''Bu aylarda da biraz balık kıtlığı olduğu için ortalama aylık 15 araba, yani 300 ton ihracatımız var. Piyasada alabalık ve somon sıkıntısı olduğu için ihracatta biraz gerileme var talep de çok olduğu için. Ortalama şu an için aylık 300 ton, yıl ortalamasında da 15 bin ton ihracatımız var.''

Denizi olmayan ilden dünyaya satılıyor! Rusya ve Avrupa da bizden alıyor - 4

''12 çeşit balık ihraç ediyoruz. Çupra, levrek, somon, alabalık, kefal, turna, sazan gibi. Yani sazangiller sınıfında yedi çeşit ve çupra, levrek, alabalık, somon. Avrupa'ya alabalık, somon, çupra, levrek ve Rusya'ya da alabalık, çupra, somon ile levrek, Orta Doğu'ya tatlı su balıkları gönderiyoruz.''

Denizi olmayan ilden dünyaya satılıyor! Rusya ve Avrupa da bizden alıyor - 5

''Geçen yıl 15 bin 500 ton ihracatımız var. Bu yıl şu ana kadar 10 bin 500 ton ihracatımız var. İhracatta azalmanın sebebi de üretimde bir azalma ve talepte çoğalma var.''

Denizi olmayan ilden dünyaya satılıyor! Rusya ve Avrupa da bizden alıyor - 6
Denizi olmayan ilden dünyaya satılıyor! Rusya ve Avrupa da bizden alıyor - 7
Denizi olmayan ilden dünyaya satılıyor! Rusya ve Avrupa da bizden alıyor - 8
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