Denizi olmayan ilden dünyaya satılıyor! Rusya ve Avrupa da bizden alıyor

''Bu aylarda da biraz balık kıtlığı olduğu için ortalama aylık 15 araba, yani 300 ton ihracatımız var. Piyasada alabalık ve somon sıkıntısı olduğu için ihracatta biraz gerileme var talep de çok olduğu için. Ortalama şu an için aylık 300 ton, yıl ortalamasında da 15 bin ton ihracatımız var.''