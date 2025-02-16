Depremzede öğrencilerin ürettiği ürünler ile 45 milyon TL ciro elde edildi

''Burada mezun olan öğrencilerimizin kendi alanlarında istihdam edilmeleri önceliğimizdir. Öğrencilerimiz burada öğreniyor, üretiyor ve ekonomik olarak kendilerine ve ailelerine katkı sağlıyorlar.

Deprem sonrası bahçedeki halı sahamızı atölyeye çevirerek üretime devam ettik. Depremzede olan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bölgemizde yaşanan felaket sonucu okulların ihtiyaç duyduğu malzemeleri burada üreterek, kendi yaralarımızı kendimiz sarıyoruz. ‘Meslek lisesi üretiyor, ülkemiz kazanıyor’ sloganıyla hareket ederek öğretmen ve öğrencilerimiz ile birlikte 12 ay boyunca üretim yapmaktayız. Döner sermaye kapsamında 2024 yılında 45 milyonluk liralık bir ciro elde ederek ülke ekonomisine katkı sağladık.''