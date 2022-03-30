Devler Rusya'dan çekiliyor: Asus ürün tedarikini durdurdu (Yaptırım uygulayan şirketler)

BP'nin Rosneft hissesi firmanın en son karının beşte birini oluştururken, Shell’in Gazprom ile olan girişimlerinden çıkmak için 3 milyar dolara kadar fedakarlık yapacağı aktarıldı.

Bu arada, Rusya'daki bir diğer büyük oyuncu Total Energies, ülkede yeni projelere fon sağlamayacağını ancak rakiplerinden farklı olarak mevcut yatırımları da satmayı planlamadığını söyledi.