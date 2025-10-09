Devlet destekli borç kapatma kredisi 2025 veriliyor mu, hangi bankalar veriyor? Borcu olanlara devlet kredi desteği mi sağlıyor?
Özellikle sosyal medyada ve bazı platformlarda gündeme gelen devlet destekli borç kredisi gelişmeleri gerçeği yansıtmıyor. Bazı özel bankalar, farklı bankalarda borcu olan vatandaşlara yönelik kredi desteği sağlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara kredi ve kredi kartı borcu olanlar için yapılandırma imkanı sağlıyor. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredileri 48 ay vadeyle Merkez Bankası tarafından belirlenen yüzde 3.11 oranındaki faiz oranıyla yapılandırılabiliyor. Peki Borcu olanlara devlet destekli kredi veriliyor mu? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…
Son dönemlerde bankalar ekonomik olarak borç ödemekte zorlanan vatandaşların borçlarını tek bir banka üzerinde toplayabilmesi için farklı kredi paketlerini duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada 60 ay vade ve düşük faiz oranlarıyla Ziraat Bankası’nın borç kapatma kredisi verdiği iddia edildi. Ziraat Bankası genel ihtiyaçlar için vatandaşlara tüketici kredisi, eğitim kredisi, bireysel finansman kredisi imkanı sunuyor. Ayrıca araç alacaklara yönelik taşıt kredisi konut veya gayrimenkul alacaklara özel kredi paketleri bulunuyor. Peki Devlet destekli borç kapatma kredisi veriliyor mu?