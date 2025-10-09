Devlet destekli borç kapatma kredisi 2025 veriliyor mu, hangi bankalar veriyor? Borcu olanlara devlet kredi desteği mi sağlıyor?

DEVLET DESTEKLİ BORÇ KAPATMA KREDİSİ VERİLİYOR MU?

Bazı sosyal medya hesapları tarafından dolaşıma sokulan paylaşımlarda 200 bin lira ve üzeri borcu olanlara devlet destekli kredi verileceğine ilişkin kararın TBMM Genel Kurulu’nda alındığı iddia edildi. Meclis’te resmi olarak böyle bir karar alınmadı.

Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın güncel olarak devlet destekli kredi kampanyası bulunmuyor. Kamu bankalarının resmi internet sitesinde yer alan kredi paketlerinde göz atarak güncel kampanyaları görüntüleyebilirsiniz. Bankalar genel ihtiyaçlar, taşıt, konut ve gayrimenkul alımları için kredi desteği sağlıyor.