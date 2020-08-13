Dışlanmış bir oğul, yasal mücadele veren sevgililer ve 'sonsuza dek yaşamak' isteyen bir milyarder: Sumner Redstone

ntv.com.tr 13.08.2020 - 15:45 | Son Güncelleme : 13.08.2020 - 16:48
Sumner Redstone, 1923'te ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde doğdu. Harvard'a kaydoldu ve üç yıl sonra mezun oldu, daha sonra İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ordusunda kriptoğraf oldu. Savaştan sonra hukuk okumak için Harvard'a geri döndü.
Avukatlık kariyerinde başarıyı yakaladı, dönemin Başsavcısı Tom C. Clark'ın yanında özel asistan ve bir hukuk firmasında ortak olarak çalıştı.
1954'te Redstone, babası tarafından işletilen özel bir sinema zinciri olan National Amusements'ı devraldı. İşi büyüttü ve 1980'lerde bunu, bir kablo, yayın ve eğlence ağını satın almak için teminat olarak kullandı: Viacom, MTV, Showtime ve Nickelodeon.
On yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, 1999'da Redstone, CBS'yi de 37,3 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldı.
National Amusements şu anda hem Viacom'u hem de CBS'yi kontrol etmesine rağmen, iki şirket on yıllar boyunca ayrı kaldı.
Redstone, 90'lı yaşlarının başında, CBS ve Viacom'un kontrolünü elinde tutacağına söz verdi ve CBS'den Larry King'e şunları söyledi, "Emekli olmaya veya ölmeye niyetim yok. Sonsuza kadar yaşayabilir ve çalışabilirim."
2016 yılına kadar CBS ve Viacom'un icra kurulu başkanlığını yaptı ve bundan sonra da fahri başkanlık yaptı. Özellikle yaşlılığında işle derinden ilgilenmeye devam etti.
Redstone, 11 Ağustos 2020'de 97 yaşında öldü.
Redstone'un imparatorluğu 90’lı yıllarda zirvedeyken 40 milyar dolar değerindeydi. Bugün ise 16 milyar dolar değerinde. Şirketin holdingleri arasında MTV, Nickelodeon, Comedy Central ve Paramount Pictures yer alıyor.
Redstone, hayatı boyunca ilki Phyllis Gloria Raphael (e. 1947–1999) ile diğeri ise Paula Fortunato (e. 2002–2009) ile olmak üzere iki evlilik yaptı. Bununla birlikte, Variety adlı internet sitesinde belirtilene göre boşanma anlaşmaları sırasında alınan karar uyarınca tüm Redstone hisselerini ilk eşinden olan kızı Sahari Redstone'un çocuklarına bırakacağını bildirdi.
2007 yılına gelindiğinde ise veraset planını yeniden gözden geçirdiğini duyurdu ve çocuklarının imparoturluğunu inşa ederken hiçbir katkısı olmadığını belirtti.
Redstone, kızının National Amusements'taki yüzde 20 hissesini 1 milyar dolara satın almayı teklif ettiğinde, Shari bunu reddetti. Bir süre sonra baba kızın ilişkisi düzeldi ve Sahari Redstone’un güçlü oyuncu statüsü 2010'ların sonlarında yükseldi.
Şubat 2016'da 92 yaşındaki Redstone, birpsikiyatrist tarafından mahkeme kararıyla yapılan incelemenin ardından CBS ve Viacom başkanlıklarından vazgeçti.
Business Insider, Ağustos 2019’da, CBS ve Viacom yönetim kurullarının, Redstone’un kızı Shari'nin başkan olduğu yeni bir varlık olan ve iki şirketi yeniden bir araya getiren ViocamCBS için 12 milyar dolarlık bir anlaşmayı açıkladığını bildirdi.
Shari, böylelikle şirketteki yerini güçlendirip büyük bir zafer kazanmış oldu.
Shari, artık başkan olarak National Amusements'ın yüzde 20'sine sahip ve Sumner'ın kalan yüzde 80 oy hissesini denetleyen yedi mütevelli üyeden biri.
Shari Redstone’un Haham olan eski kocası Ira Korff'tan üç çocuğu var. Çocuklarının her biri aile işiyle ilgileniyor.
Şu anda 69 yaşında olan Brent Redstone ise 2006 yılında babasına, Sumner'ın kızı Shari'yi tercih ettiğini söyleyerek aile servetinden aldığı pay için dava açtı. Dava sonuçlandı ve Redstone, oğlunun aile şirketindeki hisselerini yaklaşık 240 milyon dolara satın aldı. Baba-oğul dava sürecinden beri birbiriyle görüşmüyordu.
Sumner Redstone'un oğlu Brent'in iki kızı var ve ikisi de aile işiyle ilgilenmiyor. Bu çocuklardan biri olan Keryn Redstone, daha sonra eski sevgililerinden biri tarafından açılan bir davada dedesinin aleyhinde tanıklık yaptı.
Redstone'un son yılları, terk edilmiş sevgilileri tarafından açılan çok sayıdaki davayla uğraşmakla geçti. 2010'larda uzun süredir birlikte yaşadığı iki kız arkadaşı vardı; Manuela Herzer ve Sydney Holland. İkisi de ondan en az 40 yaş küçüktü.
Redstone'un ikinci karısı Paula Fortunato'dan boşandıktan sonra Beverly Park konağında bu iki kadınla birlikte yaşadığı biliniyordu.
2015 yılında, Herzer ve Holland Redstone’ndan ayrıldıktan sonra, Redstone kendi şirketinde aynı zamanda sağlık hizmetleri vekili olarak çalışan Herzer’i işten de çıkardı. Ancak Herzer eski görevine dönmek için dava açtı.
Variety'ye göre Redstone, onlara son beş yılda yaklaşık 150 milyon dolar nakit ve varlık sağlamıştı.
Herzer'in davasında, Redstone’a "yaşayan hayalet" dedi ve yeterliliğini sorguladı. Dava Redstone'un torunu Keryn tarafından da desteklendi. Ancak, Redstone ve ailenin geri kalanı sırayla Herzer'e yaşlı istismarı nedeniyle dava açtı.
Herzer asla eski pozisyonuna getirilmedi ve davalar nihayetinde çözüldü. Herzer, Redstone'a 3,25 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.
Aralık 2018'de Redstone için Los Angeles County Yüksek Mahkemesi tarafından kendi işini kendi göremeyeceğine dair bir karar verildi ve yasal çıkarlarını korumak için bir vasi tayin edildi.
Bu yasal davanın çözümü, Shari'nin Sumner'ın hayatında kilit bir figür olarak yeniden ortaya çıktığı noktayı da işaret etti.
Son olarak fırtınalı hayatı iki gün önce sona eren Sumner Redstone, bugünkü medyayı şekillendiren büyük isimlerden biri oldu ve televizyon ve eğlence sektöründeki işlerinin yankıları hiç kuşkusuz gelecekte devam edecek.
Sumner’ın kızı ve ViacomCBS Başkanı Shari Redstone, dün yaptığı yaptığı açıklamada, "Babam sadece bugün bildiğimiz anlamda medyayı şekillendiren, aynı zamanda inanılmaz bir aile mirası yaratan olağanüstü bir yaşam sürdü. Her şeye rağmen, birbirimize karşı büyük bir sevgimiz vardı ve o harika bir baba, büyükbaba ve büyük büyükbabaydı. Onun kızı olmaktan çok gurur duyuyorum ve onu her zaman özleyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.