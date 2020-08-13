Dışlanmış bir oğul, yasal mücadele veren sevgililer ve 'sonsuza dek yaşamak' isteyen bir milyarder: Sumner Redstone

SUMNER REDSTONE'UN MEDYA İMPARATORLUĞUNUN GEÇMİŞİ 1950'LERE KADAR UZANIYOR

Sumner Redstone, 1923'te ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde doğdu. Harvard'a kaydoldu ve üç yıl sonra mezun oldu, daha sonra İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ordusunda kriptoğraf oldu. Savaştan sonra hukuk okumak için Harvard'a geri döndü.

Avukatlık kariyerinde başarıyı yakaladı, dönemin Başsavcısı Tom C. Clark'ın yanında özel asistan ve bir hukuk firmasında ortak olarak çalıştı.

1954'te Redstone, babası tarafından işletilen özel bir sinema zinciri olan National Amusements'ı devraldı. İşi büyüttü ve 1980'lerde bunu, bir kablo, yayın ve eğlence ağını satın almak için teminat olarak kullandı: Viacom, MTV, Showtime ve Nickelodeon.

On yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, 1999'da Redstone, CBS'yi de 37,3 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldı.