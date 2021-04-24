Doğal antibiyotik olan sarımsağın hasadı başladı

Gaziantep'te, Araban sarımsağının hasadı başladı. Pandemide talebin artışa geçmesi nedeniyle, üretim de arttırıldı. Bu yıl ekilen Araban sarımsağının, ülkenin ihtiyacının yüzde 30'unu karşılaması bekleniyor.

Abone ol Paylaş









İHA 24.04.2021 - 11:34

Gaziantep’in Araban ovasında yetişen tescilli Araban sarımsağı, pandemi dolayısıyla yoğun talep görmüştü.

Fiyatın da yükselmesi üzerine çiftçiler, bu sene daha çok alanda sarımsak ekimi gerçekleştirdi. Geçen sene yaklaşık 15 bin dönüm alanda ekimi yapılan sarımsağın bu sene 35 bin dönüm alanda ekimi gerçekleşti.

İHTİYACIN YÜZDE 25'İNİ KARŞILIYOR Türkiye'de ihtiyacın yüzde 25'ini karşılayan Araban sarımsağı ülkenin dört bir yanında alıcı buluyor.

500 dönüm sarımsak eken çiftçi Sait Öziş, Yeşillik sarımsağın hasadına başladıklarını belirterek, “Yeşil sarımsağın hasadına başladık. Bir hafta sonra firiklik sarımsağında hasadı başlayacak. Yeşil sarımsak Yemeklerde kullanılıyor. Hem lezzetli hem de sağlıklıdır. 9. Ayın 15’inde ekim yapmıştık. Hasadına başlıyoruz." dedi.

Sofralık kuru sarımsağın hasadının 5 Mayıs'ta başlayacağını belirten Öziş, "Şu an önce sarımsağımızı söküyoruz. Sonra tek tek soyuyoruz. Daha sonra ipin üzerine diziliyor. Bağlandıktan sonra traktöre yüklüyoruz ve suda yıkanıyor. Sipariş veren yerlere gönderiyoruz. Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

“SARIMSAK HASADIMIZ ÇİFTÇİLERİMİZ BEREKETLİ OLSUN” Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun sarımsak hasadının çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, “Araban’ın ilk firiklik sarımsak hasadına çiftçilerimiz bugün başladı. Çiftçilerimize hayırlı bol bereketli bir sene diliyorum." diye konuştu.

Altun, Bu sene sarımsağımız geçen seneye göre daha kaliteli çünkü iklim elverişli geçti. Sıcak geçti sarımsakta sıcağı sever” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE İHTİYACININ YÜZDE 30’UNU KARŞILAYACAK” Altun, Araban sarımsağının Türkiye ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayacağını dile getirerek, “Sarımsağın ekimine 9. Ayın başlarında başlıyoruz. 5. Ayda sökümü başlar. Özelliğimiz Türkiye’de ilk hasat bizde olur. ilk dikimde bizde olur. Şuanda yarı firiklik hasadı başladı. Aybaşında sofralık sarımsak hasadı başlayacak. Geçen sene 15-20 bin dönüm sarımsak ekilmişti bu sene ise 35-40 dönüm arasında sarımsak ekildi. Sebebi ise yoğun talebi karşılamaktır. Çünkü sarımsak her şeye derman doğal antibiyotiktir. Türkiye’nin 81 iline sarımsak gönderiyoruz. Bu sene Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayacağız” dedi.

Çiftçi Mustafa Korkmaz ise 400 dönüm sarımsak ektiğini belirterek, verimden memnun olduğunu söyledi. Hasadı bugün başladıklarını ve şuanda sarımsağın sofraya hazır olduğunun altını çizdi.