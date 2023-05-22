Doğalgaz ne zamana kadar bedava? Ücretsiz doğalgaz kullanım tarihleri

3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE NAKİT OLARAK İADE EDİLECEK

Toplam ödenecek tutar faturada "0" olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek.



Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek.