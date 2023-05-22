Doğalgaz ne zamana kadar bedava? Ücretsiz doğalgaz kullanım tarihleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden doğalgaz tüketimleri için doğal gaz bedeli alınmayacak. Peki, doğalgaz ne zamana kadar bedava? İşte ücretsiz doğalgaz kullanım tarihleri...

Doğalgaz ne zamana kadar bedava? Ücretsiz doğalgaz kullanım tarihleri - 1

Ücretsiz doğalgaz kullanımının esaslarını belirleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararının Resmi Gazete'de yer alması ardından sürecin ayrıntıları merak konusu oldu.

EKONOMİ HABERLERİ

Doğalgaz ne zamana kadar bedava? Ücretsiz doğalgaz kullanım tarihleri - 2

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ KULLANIM TARİHLERİ

Buna göre, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Doğalgaz ne zamana kadar bedava? Ücretsiz doğalgaz kullanım tarihleri - 3

3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE NAKİT OLARAK İADE EDİLECEK

Toplam ödenecek tutar faturada "0" olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek.

Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek.

Doğalgaz ne zamana kadar bedava? Ücretsiz doğalgaz kullanım tarihleri - 4

Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024'e kadar 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek.

25 metreküpten eksik kalan miktar sonraki dönemdeki indirime konu edilemeyecek.

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