Doğum yardımı (çocuk parası) ödeme tarihleri 2025: Doğum yardımı ilk ödemeler yattı mı, ne zaman yatacak?

ÇOCUK YARDIMI 2025 NE KADAR YATIRILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere verilecek çocuk yardımı miktarı ilk çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira olarak verilecek.



İlk çocuk için başvuruları olumlu değerlendirilen ailelere tek seferlik 5 bin lira yatırılacak. İkinci çocuk için ise aylık 1.500 lira olarak ödeme yapılacak. İkinci çocuk başvurusu olumlu değerlendirenlere bir yılda toplam 18 bin lira ödeme yapılacak. 3 ve daha fazla çocuğu olan ve yardımdan yararlanacaklara ise bir yılda 60 bin lira ödenecek.



Çocuk yardımı ödemeleri herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacak.