Doğum yardımı (çocuk parası) ödeme tarihleri 2025: Doğum yardımı ilk ödemeler yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden başvuruları alınan doğum yardımı ödemeleri başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, doğum yardımı için toplam 287 bin 518 aile başvuru yaptığını aktardı. Doğum yardımı da olarak bilinen çocuk parası ilk çocuğa 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira olarak yatırılacak. Peki 2025 Doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin yapılan son açıklama…
Yaklaşık 300 bin ailenin başvuru yaptığı doğum yardımı ödemelerinde son durum yakından takip ediliyor. Doğum yardımına en fazla başvuru İstanbul ilinden geldi. İstanbul’u Ankara ve Şanlıurfa gibi iller takip etti. 2025 yılının aile yılı olması sebebiyle çocuk yardımının yanı sıra yeni evlenecek çiftlere de mobilya desteği verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada en fazla (yüzde 40) başvurunun birinci çocuk olarak yapıldığını ifade etti. Doğum yardımı ödemeleri için beklenen tarih belli oldu. Peki Doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödemelerde son durum…