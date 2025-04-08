Doğum yardımı (çocuk yardımı) başvurusu 2025: 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? (E-Devlet başvuru ekranı)
Doğum yardımı başvurusunun nasıl yapılacağı, 2025 yılı itibarıyla çocuk sahibi olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira destek ödemesi yapılacak. Peki, 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
2025 yılı itibarıyla çocuk sahibi olanlara verilecek doğum yardımı başvuruları başladı. Doğum yardımından faydalanmak isteyen aileler, "Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımı nasıl alınır?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?