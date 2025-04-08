Doğum yardımı (çocuk yardımı) başvurusu 2025: 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? (E-Devlet başvuru ekranı)

Doğum yardımı başvurusunun nasıl yapılacağı, 2025 yılı itibarıyla çocuk sahibi olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira destek ödemesi yapılacak. Peki, 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Doğum yardımı (çocuk yardımı) başvurusu 2025: 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? (E-Devlet başvuru ekranı) - 1

2025 yılı itibarıyla çocuk sahibi olanlara verilecek doğum yardımı başvuruları başladı. Doğum yardımından faydalanmak isteyen aileler, "Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? 5 bin TL çocuk yardımı nasıl alınır?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

EKONOMİ HABERLERİ

Doğum yardımı (çocuk yardımı) başvurusu 2025: 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? (E-Devlet başvuru ekranı) - 2

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularına ilişkin açıklamada bulundu.

Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

Doğum yardımı (çocuk yardımı) başvurusu 2025: 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? (E-Devlet başvuru ekranı) - 3

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başlanmıştır. ​

Başvuru Adımları:

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet Doğum Yardımı Başvuru Sayfası adresine gidin.​

2- Kimlik bilgilerinizle giriş yapın.​

3- Gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayın.​

Not: Dijital erişimi olmayan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden destek alabilirler.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Doğum yardımı (çocuk yardımı) başvurusu 2025: 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? (E-Devlet başvuru ekranı) - 4

2025 ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla doğum yardımı başvurusu ve güncel destek tutarları hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir:

İlk çocuk için: Tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacaktır. ​

İkinci çocuk için: 60 ay boyunca (5 yıl) aylık 1500 TL ödeme yapılacaktır. ​

Üçüncü ve sonraki çocuklar için: 60 ay boyunca aylık 5 bin TL ödeme yapılacaktır. ​

Doğum yardımı (çocuk yardımı) başvurusu 2025: 5 bin TL doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? (E-Devlet başvuru ekranı) - 5

DOĞUM YARDIMI İÇİN ŞART YOK

Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

“Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

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