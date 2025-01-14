Doğum yardımı ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır? (2025 doğum yardımı başvuru ekranı)
Doğum yardımı başvurularının ne kadar olduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında sorgulanmaya başladı. Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum yardımı miktarlarını artırma kararı aldıklarını açıkladı. Peki 2025 doğum yardımı ne kadar oldu, başvuru nasıl yapılır?
2025 doğum yardımı başvurularının nasıl yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri sonrasında araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum yardımı tutarını artırma kararı aldıklarını duyurdu. Erdoğan, "Üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını" devreye alacaklarını belirtti.