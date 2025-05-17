Doğum yardımı ne zaman yatacak, yattı mı? 2025 Mayıs ayı çocuk yardımı ödemeleri sorgulama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan doğum yardımı ödemeleri için tarih araştırmaları sürüyor. "Aile Yılı" kapsamında bu yıl hayata geçirilen doğum yardımı ödemeleri için başvurular alınmaya devam ediyor. 8 Nisan'da e-Devlet üzerinden alınan başvuruların ardından ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacak. Peki, doğum yardımı ne zaman yatacak, yattı mı?
2025 doğum yardımı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı duyuruya çevrildi. 8 Nisan'da alınmaya başlayan çocuk yardımı başvurularının ardından ödeme almayı bekleyen aileler, ödemelerin ne zaman hesaplara geçeceğini merak ediyor. Peki, 2025 Mayıs ayı doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?