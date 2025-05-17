Doğum yardımı ne zaman yatacak, yattı mı? 2025 Mayıs ayı çocuk yardımı ödemeleri sorgulama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan doğum yardımı ödemeleri için tarih araştırmaları sürüyor. "Aile Yılı" kapsamında bu yıl hayata geçirilen doğum yardımı ödemeleri için başvurular alınmaya devam ediyor. 8 Nisan'da e-Devlet üzerinden alınan başvuruların ardından ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacak. Peki, doğum yardımı ne zaman yatacak, yattı mı?

Doğum yardımı ne zaman yatacak, yattı mı? 2025 Mayıs ayı çocuk yardımı ödemeleri sorgulama - 1

2025 doğum yardımı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı duyuruya çevrildi. 8 Nisan'da alınmaya başlayan çocuk yardımı başvurularının ardından ödeme almayı bekleyen aileler, ödemelerin ne zaman hesaplara geçeceğini merak ediyor. Peki, 2025 Mayıs ayı doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

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Doğum yardımı ne zaman yatacak, yattı mı? 2025 Mayıs ayı çocuk yardımı ödemeleri sorgulama - 2

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

“Aile Yılı” sebebiyle yeni hayata geçirilen uygulama ile birlikte annelere çocuk parası veya diğer bir ifadeyle doğum yardımı yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödeme günlerine ilişkin net bir takvim yayınlanmadı. Doğum yardımı ödemelerinin en geç 19-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında hesaplara aktarılması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Doğum yardımı ne zaman yatacak, yattı mı? 2025 Mayıs ayı çocuk yardımı ödemeleri sorgulama - 3

2025 ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla doğum yardımı başvurusu ve güncel destek tutarları hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir:

İlk çocuk için: Tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacaktır. ​

İkinci çocuk için: 60 ay boyunca (5 yıl) aylık 1500 TL ödeme yapılacaktır. ​

Üçüncü ve sonraki çocuklar için: 60 ay boyunca aylık 5 bin TL ödeme yapılacaktır. ​

Doğum yardımı ne zaman yatacak, yattı mı? 2025 Mayıs ayı çocuk yardımı ödemeleri sorgulama - 4

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başlanmıştır. ​

Başvuru Adımları:

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet Doğum Yardımı Başvuru Sayfası adresine gidin.​

2- Kimlik bilgilerinizle giriş yapın.​

3- Gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayın.​

Not: Dijital erişimi olmayan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden destek alabilirler.

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