Doğum yardımı ne zaman yatacak, yattı mı? 2025 Mayıs ayı çocuk yardımı ödemeleri sorgulama

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

“Aile Yılı” sebebiyle yeni hayata geçirilen uygulama ile birlikte annelere çocuk parası veya diğer bir ifadeyle doğum yardımı yapılıyor.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayında hesaplara yatırılacağını duyurdu.



Ödeme günlerine ilişkin net bir takvim yayınlanmadı. Doğum yardımı ödemelerinin en geç 19-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında hesaplara aktarılması bekleniyor.



Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.