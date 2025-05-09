Doğum yardımı ödemeleri 2025: Doğum yardımı ödemeleri yattı mı,ne zaman hesaplara geçecek?
e-Devlet üzerinden alınan doğum yardımı başvuruları devam ederken müracaatlarını tamamlayan anneler ise ödeme takvimine odaklandı. 2025 yılında yapılan düzenlemeyle birlikte ilk çocuğa tek seferlik 5 bin liralık ödeme yapılırken ikinci çocuğa aylık bin 500 lira ve üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira ödeme yapılacak. Yardımdan faydalanabilmek için anne veya babanın Türk vatandaşı olması gerekiyor. Anneler günü yaklaşırken ödemelerde son durum merak ediliyor. Peki Doğum yardımı ödemeleri 2025 yattı mı,ne zaman yatacak? İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemelerinde son durum…
Doğum yardımı veya diğer bir ifadeyle çocuk parası ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevrildi. Doğum yardımı ödemelerine ilişkin beklenen açıklama Bakan Mahinur Göktaş’tan geldi. Özellikle çocukların ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ebeveynler,doğum yardımı ödeme tarihlerine odaklandı. Doğum yardımı ödemeleri 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocuklar için geçerli olacak. İki ve daha üzeri çocuk sayısına sahip annelere aylık ödeme yapılacak. Tek çocuk annelerine ise ödemeler tek seferle sınırlı olacak. Peki Doğum yardımı ödemeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte,ödemelere ilişkin gelişmeler…