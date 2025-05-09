Doğum yardımı ödemeleri 2025: Doğum yardımı ödemeleri yattı mı,ne zaman hesaplara geçecek?

e-Devlet üzerinden alınan doğum yardımı başvuruları devam ederken müracaatlarını tamamlayan anneler ise ödeme takvimine odaklandı. 2025 yılında yapılan düzenlemeyle birlikte ilk çocuğa tek seferlik 5 bin liralık ödeme yapılırken ikinci çocuğa aylık bin 500 lira ve üç ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira ödeme yapılacak. Yardımdan faydalanabilmek için anne veya babanın Türk vatandaşı olması gerekiyor. Anneler günü yaklaşırken ödemelerde son durum merak ediliyor. Peki Doğum yardımı ödemeleri 2025 yattı mı,ne zaman yatacak? İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemelerinde son durum…

Doğum yardımı ödemeleri 2025: Doğum yardımı ödemeleri yattı mı,ne zaman hesaplara geçecek? - 1

Doğum yardımı veya diğer bir ifadeyle çocuk parası ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevrildi. Doğum yardımı ödemelerine ilişkin beklenen açıklama Bakan Mahinur Göktaş’tan geldi. Özellikle çocukların ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ebeveynler,doğum yardımı ödeme tarihlerine odaklandı. Doğum yardımı ödemeleri 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocuklar için geçerli olacak. İki ve daha üzeri çocuk sayısına sahip annelere aylık ödeme yapılacak. Tek çocuk annelerine ise ödemeler tek seferle sınırlı olacak. Peki Doğum yardımı ödemeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte,ödemelere ilişkin gelişmeler…

NTVPARA HABERLERİ

Doğum yardımı ödemeleri 2025: Doğum yardımı ödemeleri yattı mı,ne zaman hesaplara geçecek? - 2

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025 YATTI MI?

“Aile Yılı” sebebiyle yeni hayata geçirilen uygulama ile birlikte annelere çocuk parası veya diğer bir ifadeyle doğum yardımı yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Doğum yardımı ödemeleri 2025: Doğum yardımı ödemeleri yattı mı,ne zaman hesaplara geçecek? - 3

Ödeme günlerine ilişkin net bir takvim yayınlanmadı. Doğum yardımı ödemelerinin en geç 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Doğum yardımı ödemeleri 2025: Doğum yardımı ödemeleri yattı mı,ne zaman hesaplara geçecek? - 4

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Doğum yardımı başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden devam ediyor. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı başvurusu yapılıyor.

Yardımdan yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.

Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru, Türk vatandaşı baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek.

Doğum yardımı ödemeleri 2025: Doğum yardımı ödemeleri yattı mı,ne zaman hesaplara geçecek? - 5
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