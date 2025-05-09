Doğum yardımı ödemeleri 2025: Doğum yardımı ödemeleri yattı mı,ne zaman hesaplara geçecek?

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Doğum yardımı başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden devam ediyor. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı başvurusu yapılıyor.



Yardımdan yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.



Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru, Türk vatandaşı baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek.