Doğu'nun Çukurova'sı olarak biliniyor, çevre illere satılıyor! Lezzeti bereketli topraklarda gizli

Melekli beldesinde sebze ve meyve alım satımı yapan Ahmet Türkeli, Iğdır'ın bereketli topraklarında her türlü meyve ve sebzenin yetiştiğini belirterek; “Iğdır'ımızın toprakları çok verimlidir. Sularımız Aras nehrinden geliyor, tatlıdır. Buranın güneş oranı da çok olduğu için Doğu Anadolu'nun Çukurova'sı olarak bilinir. Bundan dolayı meyve ve sebzesi tatlıdır.