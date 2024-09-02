Domateste miktar azaldı, fiyat arttı
ATB, Ağustos ayı hal endeksini açıkladı. Ağustos ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, miktarda domates için son 7 yılın rekor düşüşü olarak yansırken, fiyatta ise 2021 yılından sonraki rekor artış olarak gerçekleşti.
ATB, Ağustos ayı Antalya Halleri domates, sebze ve meyve endeks değerlerini açıkladı. Antalya toptancı hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2024 Ağustos ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.