Domateste miktar azaldı, fiyat arttı

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 90 ARTTI

Ağustos ayı endeksleri, miktarda bir önceki aya göre domateste yüzde 26.64, sebzede yüzde 28.51, meyvede ise yüzde 34.70 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise domateste yüzde 44.30, sebzede yüzde 73.29 ve meyvede ise yüzde 34.92 azalma gösterdi. Ağustos ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 90.48 artarken, miktardaki yüzde 44.30’luk düşüş bu yükselişte etkili oldu. Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 85.60 artarken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 73.29 düşmesi fiyat endeksi artışına neden oldu. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 37.97 artarken, meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 34.92’lik düşüş fiyat endeksi artışında etkili oldu.