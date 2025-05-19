Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar bayram ikramiyesi alacak? 2025 dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatar?
Emekli bayram ikramiye ödemeleri bayramdan önce hak sahiplerinin hesaplarına geçiyor. İkramiyeden, emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar da faydalanıyor. Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiye tutarları 4 bin TL olarak açıklanmıştı. Gözler Kurban Bayramı ikramiye ödemelerinde. Dul ve yetim bayram ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak?
Dul ve yetim maaşından faydalananlara bayram ikramiye ödemeleri yapılıyor. İkramiye ödemeleri hak sahiplerinin hisse oranlarına göre hesaplanıyor. Bayram ikramiyeleri kişinin tahsis numarasına göre ödeniyor. Dul ve yetim bayram ikramiyeleri ne zaman yatar? İşte, tutarlar...