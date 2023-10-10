Dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? 5 bin lira ikramiye kimlere verilecek?

DUL VE YETİMLERE NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.