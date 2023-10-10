Dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? 5 bin lira ikramiye kimlere verilecek?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5 bin lira ikramiye ödeneceğini açıkladı. Açıklama ardından 5 bin liralık ikramiyenin kimlere verileceği merak edildi. Peki, dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? 5 bin lira ikramiye kimlere verilecek?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5000 lira ödeme yapılacağını söyledi.