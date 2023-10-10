Dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? 5 bin lira ikramiye kimlere verilecek?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5 bin lira ikramiye ödeneceğini açıkladı. Açıklama ardından 5 bin liralık ikramiyenin kimlere verileceği merak edildi. Peki, dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? 5 bin lira ikramiye kimlere verilecek?

Dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? 5 bin lira ikramiye kimlere verilecek? - 1

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5000 lira ödeme yapılacağını söyledi.

EKONOMİ HABERLERİ

Dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? 5 bin lira ikramiye kimlere verilecek? - 2

SİGORTALI ÇALIŞANLAR MUAF TUTULDU

Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu. Diğer emeklilere, kasım ayı içinde ikramiye ödenecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak.

Dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? 5 bin lira ikramiye kimlere verilecek? - 3

DUL VE YETİMLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? 5 bin lira ikramiye kimlere verilecek? - 4

DUL VE YETİMLERE NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

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