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Dul ve yetim maaşı emekli ikramiyesi hesaplama 2025: Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak?

Dul ve yetim maaşı alanlarda Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyelerden yararlanabilecek. 2025 yılında ikramiye tutarı, %33’lük zam ile birlikte 4.000 liraya yükseldi. Emeklilerle birlikte yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, kör koruyucuları ve diğer birçok hak sahibi ikramiyelerden yararlanacak. Dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranlarına göre %25, 50 ve 75 oranında ikramiye alabiliyor. Peki Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak? İşte, yapılan hesaplama…

Dul ve yetim maaşı emekli ikramiyesi hesaplama 2025: Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak? - 1

Emekli bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda hesaplara aktarılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara ödenen ikramiyeler ise hisse oranına göre ödendiğinden farklı miktarda hesaplara geçecek. Dul ve yetim maaşı alanların ikramiyelerden yararlanmak için ayrıca bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Aylık alınan bankalar aracılığıyla ödemeler yapılacak. Dul ve yetim maaşı hisse oranına göre %25, 50 ve 75 olarak ödeniyor. Peki Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar zamlandı? İşte, Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi tutarı…

EKONOMİ HABERLERİ

Dul ve yetim maaşı emekli ikramiyesi hesaplama 2025: Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak? - 2

2025 DUL VE YETİM MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2025 yılında bayram ikramiyesi tutarları, yeniden belirlendi. AK Parti Grup Başkanı Güler, yaptığı açıklamada yeni ikramiyenin 4 bin lira olduğunu açıkladı. 

Dul ve yetim maaşı emekli ikramiyesi hesaplama 2025: Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak? - 3

Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacak. Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin %75’i ödenecek. Çocuk olması durumunda ise %50 ödeme alınacak. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyeni %25’inden yararlanacak.

Dul ve yetim maaşını %75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira alacak.

Dul maaşı olarak %50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira olarak ödenecek.

Ölüm aylığı alan ve %25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira ödenecek.

Dul ve yetim maaşı emekli ikramiyesi hesaplama 2025: Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak? - 4

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.

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