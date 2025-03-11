Dul ve yetim maaşı emekli ikramiyesi hesaplama 2025: Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak?
Dul ve yetim maaşı alanlarda Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyelerden yararlanabilecek. 2025 yılında ikramiye tutarı, %33’lük zam ile birlikte 4.000 liraya yükseldi. Emeklilerle birlikte yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, kör koruyucuları ve diğer birçok hak sahibi ikramiyelerden yararlanacak. Dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranlarına göre %25, 50 ve 75 oranında ikramiye alabiliyor. Peki Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak? İşte, yapılan hesaplama…
Emekli bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda hesaplara aktarılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara ödenen ikramiyeler ise hisse oranına göre ödendiğinden farklı miktarda hesaplara geçecek. Dul ve yetim maaşı alanların ikramiyelerden yararlanmak için ayrıca bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Aylık alınan bankalar aracılığıyla ödemeler yapılacak. Dul ve yetim maaşı hisse oranına göre %25, 50 ve 75 olarak ödeniyor. Peki Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar zamlandı? İşte, Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi tutarı…