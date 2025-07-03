Dul ve yetim Temmuz maaş zammı: Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Hisse oranlarına göre dul yetim parası

DUL VE YETİM MAAŞI 2025 OCAK TUTARLARI

Enflasyon farkına göre belirlenen emekli maaşı ardından dul ve yetim aylığı alanların güncel tutaları şöyle olmuştu:



Eş çalışmıyorsa ve çocuk yoksa 14.469 TL maaşı olan vefat eden kişinin eşi maaşın yüzde 75’i oranında 10.851 TL tutarında dul maaşı alıyordu.



Eşiş çalışanın ise maaşın yüzde 50’lik kısmı bağlanarak 7.234,50 TL ödeme yapılıyord.



Yüzde 25’lik hisse oranına sahip olan bir çocuk da 3.617,25 TL yetim maaşı alıyordu.



Yetim aylığı vefat eden kişinin maaşının yüzde 25’i oranında bağlanır. Vefat edenin 3 ve üstü çocuğu varsa emekli maaşının tamamı üzerinden değerlendirilir.