Dul ve yetim Temmuz maaş zammı: Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Hisse oranlarına göre dul yetim parası
Dul ve yetim aylığı, emekli maaş zammına göre şekilleniyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06 oldu ve buna göre emekli ve memurun yeni maaş tutarları belli oldu. Böylece dul ve yetim aylıkları da güncellendi. Yüzde 25, 50, 75 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı Temmuz zammıyla beraber ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşı nedir, kimlere verilir?
Temmuz-Aralık dönemi için geçerli olacak emekli zamları belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre zam oranları netleşirken dul ve yetim maaşından faydalanan hak sahiplerinin de güncel aylık tutarları ortaya çıktı. Geçtiğimiz ocak ayınbda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 oranında artış yapılmıştı. Peki, dul ve yetim maaşı ne kadar yapıldı, yüzde kaç arttı?