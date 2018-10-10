Dünyada en çok dolar milyarderine sahip şehirler (İstanbul da listede)
ntv.com.tr
Uluslararası danışmanlık şirketi Wealth X tarafından hazırlanan 2018 Dünya Ultra Zenginler Raporu, dünyada en çok dolar milyarderine ev sahipliği yapan 20 şehri ortaya çıkardı.
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1Wealth X'in 2018 Dünya Ultra Zenginler Raporu,dünyada en büyük milyarder nüfusa sahip 10 kentin gelişmekte olan ülkelerde bulunduğunu gösteriyor. İşte aralarında İstanbul'un da yer aldığı dünyada en fazla milyarder nüfusa ev sahipliği yapan şehirler. (2017 verilerine göre)
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21. New York: Dolar milyarderi sayısı 103
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32. Hong Kong: Dolar milyarderi sayısı 93
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43. San Francisco: Dolar milyarderi sayısı 74
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54. Moskova: Dolar milyarderi sayısı 69
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65. Londra: Dolar milyarderi sayısı 62
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76. Pekin: Dolar milyarderi sayısı 57
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87. Singapur: Dolar milyarderi sayısı 44
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98. Dubai: Dolar milyarderi sayısı 40
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109. Mumbai: Dolar milyarderi sayısı 39
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1110. Shenzen (Çin): Dolar milyarderi sayısı 39
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1211. Los Angeles: Dolar milyarderi sayısı 38
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1312. İstanbul: Dolar milyarderi sayısı 36
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1413. Sao Paulo: Dolar milyarderi sayısı 33
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1514. Hangzhou (Çin): Dolar milyarderi sayısı 32
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1615. Tokyo: Dolar milyarderi sayısı 30
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1716. Paris: Dolar milyarderi sayısı 29
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1817. Riyad: Dolar milyarderi sayısı 26
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1918. Cidde: Dolar milyarderi sayısı 23
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2019. Şanghay: Dolar milyarderi sayısı 23
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2120. Mexico City: Dolar milyarderi sayısı 21